تفاصيل دورة التطوير المهني من الخارجية الهولندية لموظفي الشرق الأوسط

دعت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية إلى برنامج تأهيلي تنظمه للموظفين الحكوميين والمنظمات شبه الحكومية المعنية، وهو عبارة عن برنامج تدريبي متخصص في التطوير المهني عن بعد وذلك لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر تقرير الدورة التدريبية بموقع السفارة الهولندية، أنَّ البرنامج من المخطط أن يناقش مسألة تعزيز التجارة والدبلوماسية الاقتصادية، فاتحاً باب المشاركة لموظفي 14 دولة من دول المنطقة المعنية، وهي بالترتيب: «الجزائر» و«مصر» و«إيران» و«العراق» و«الأردن» و«لبنان» و«ليبيا» و«موريتانيا» و«المغرب» و«عمان» و«الأراضي الفسطينية» و«السودان» وتونس».

كورس «أون لاين» في الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة

وأضاف التقرير، أنَّ الدورة التي سيتم تنظيمها عبر شبكة الإنترنت، تهدف إلى تمكين موظفي الحكومات والمهنيين العاملين في السلك الدبلوماسي الاقتصادي من تبادل المعرفة والمهارات، وذلك لاستحداث آليات ووسائل تعزز التجارة البينية لتلك الدول.

وأكد أن أهم أهداف الدورة وأبرزها توطيد العلاقات بين المشتركين والدولة المنظمة والراعية للتدريب، هولندا، ومع الفاعلين في مجال تعزيز التجارة الهولندية أيضا.

ومن أهم الخبرات المتوقع أن تضاف إلى مهارات المشاركين، بجانب فهم الدبلوماسية الاقتصادية ودعم التجارة، بحسب التقرير، هي تمكينهم من المهارات المطلوبة لصياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية وتجارية ناجحة وفعالة.

دفع التعاون بين هولندا والمنطقة العربية أبرز مكتسبات الجهة المنظمة

وأوضح أيضا أنَّ دفع التعاون بين هولندا والمنطقة العربية الشرق أوسطية، يعد أبرز مكتسبات الجهة المنظمة، وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، فضلاً عن التعاون بين دول المنطقة.

وتوفر الدورة للمشاركين فرصة لتشكيل شبكة ثمينة لربط العلاقات مع موظفين حكوميين من هولندا، البلد المنظم والراعي للتدريب.

برنامج الدورة والمدى الزمني.. تعرف عليه

تمتد الدورة التدريبية على مدار 3 أيام، ااأثنين والثلاثاء والخميس، موزعة على 3 أسابيع متتالية، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021، ليتلقى الدارسون 3 وحدات منتظمة عبر الإنترنت، والتدريب رقمي بالكامل عبر منصات أكاديمية عالية الجودة.

كما أنه من المتوقع أن تبدأ في 22 من نوفمبر الجاري وتنتهي في6 من ديسمبر 2021.

وبحسب التقرير، ستحتوي على خطة عمل للدارسين لتطبيق المحتوى من مهارات ومعارف تم اكتسابها.

ويقدم محتوى الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مع توفير الترجمة إلى اللغتين العربية والفرنسية.

واختتم التقرير بتأكيد إمكانية إعداد المشاركين المواد والوحدات وفقا لنسقهم الخاص بين مختلف المواعيد، وتساوي الدورة التدريبية عبر الإنترنت ما يُعادل 10 أيام من التدريب الحضوري.