الخارجية الأمريكية: لابد من الاستماع لوجهة نظر مصر في كل الملفات الإقليمية

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك تواصلا مع مصر بشكل يومي، كما أن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي كان فرصة لتعزيز العلاقة والشراكة والتنسيق بين البلدين في جميع الملفات المشتركة، ومنها الاقتصاد والتجارة والتنمية وحقوق الإنسان والمناورات العسكرية.

وأوضح أن الحوار الإستراتيجي والعلاقة بين مصر وأمريكا ليس فقط على مستوى المسئولين، وإنما هناك صداقة بين الشعبين المصري والأمريكي، وهذا ما اتضح في الحوار والعلاقة بين وزيري الخارجية المصري والأمريكي.

مصر لديها إمكانيات من الطاقة المتجددة لمواجهة أزمة المناخ

وأضاف «وربيرج»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، عبر خاصية «زوم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الولايات المتحدة ترحب باستضافة مصر لقمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ، وهناك تنسيق وتعاون مع مصر في هذا الموضوع المهم للمنطقة بشكل عام، وليس في مصر فقط.

ولفت إلى أن مصر لديها إمكانات من الطاقة المتجددة لمواجهة أزمة المناخ، مؤكدًا أنه لابد من الاستماع لوجهة نظر الدولة المصرية بشأن جميع الملفات الإقليمية، التي من أهمها الملف الليبي إذ أنه مهم لأمن مصر.

الولايات المتحدة تُطالب بخروج القوات المرتزقة والأجانب من الأراضي الليبية

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه لا يوجد أي خلاف بين مصر وأمريكا حول الملف الليبي، إذ أن الولايات المتحدة تُطالب بخروج القوات المرتزقة والأجانب من الأراضي الليبية فورًا وهو الطلب الذي تُشدد عليه الدولة المصرية دائما، موضحًا أن البيان المشترك للحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا ركز على جميع الملفات الإقليمية والدولية، وهذا يُشير لأهمية مصر في جميع الموضوعات الإقليمية.

واشنطن مستعدة لدعم أي جهود تعاونية بين الدول الثلاث

وأوضح أن الولايات المتحدة تؤكد دائمًا أنه ليس هناك حل لأزمة السد الإثيوبي سوى الحل السياسي، كما أن واشنطن مستعدة لدعم أي جهود تعاونية بين الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا».