تعرف على مواعيد تخزين الخضروات في موسم الشتاء

كشف تجار الخضر والفاكهة في سوق العبور، عن المواعيد المحددة لتخزين عدد من الخضر خلال العام، وذلك وسط وفرة في المعروض وتراجع أسعار أكثر من 15 سلعة من أهمها البسلة والكوسة والخيار والباذنجان والكرنب والقرانبيط وغيرها.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موسم الشتاء يعد الأكثر إقبالًا على شراء الخضر بالمقارنة بالصيف.

أوقات تخزين الخضر:

من شهر مارس حتى أبريل يخزن الثوم البلدي.

ومن شهر مايو حتى شهر يوليو يخزن البصل.

ومن شهر يوليو حتى أكتوبر تخزن البطاطس.

وتخزن الفاصوليا طوال العام.

والبامية طول موسم الصيف.

وتجمد الملوخية وتخزن من شهر مايو حتى سبتمبر.

وتجمد السبانخ من شهر نوفمبر حتى مارس.

والجزر يخزن من شهر نوفمبر.

فترات تخزين الشركات

وفيما يتعلق بالشركات أوضح النجيب، أن كل الفاكهة والخضروات التي تدخل صناعات العصائر ومركزات وصناعات الخضروات المحفوظة تنتهز فترات تراجع الأسعار وتقوم بالتخزين.

وأشار النجيب، إلى أن هناك مساحات كبيرة داخل السوق تخصص لسيارات المصانع الكبرى، ويتم توريد الفاكهة الطازجة والخضروات إليها فور دخول الشحنات إلى السوق.

وأفاد أن الشراء يتم من خلال سوق العبور أو من المزارعين انفسهم على أن سوق العبور يحدث به اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة معظم أوقات السنة، ولا يوجد بالنسبة للخضروات أي منتج مستورد، مشيرًا إلى وفرة المعروض تساعد على التخزين تحسبًا لارتفاع الأسعار، حيث يساهم دخول العروة الشتوية في تراجع الأسعار.

مطالب الشعبة لمزيد من تراجع الأسعار

ودعا نجيب إلى تقليل حلقات التداول، بحيث تصل السلعة من المزارع إلى تاجر الجملة بكثافة تقلل من سعر المزايدة عليها، وإنشاء أسواق للجملة بكل محافظة، لتقليل استهلاك تكلفة النقل التي يتم وضعها على سعر الحمولة بنسبة الـ7 % للقمسيونجى قبل تحديد سعر السلعة بالمزايدة عليها وبيعها لتاجر التجزئة الذي يضع لنفسه نسبة أخرى للربح من المستهلك.