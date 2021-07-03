أسعار المانجو في سوق العبور اليوم.. «فص وزبدية وعويس»

يرتبط فصل الصيف ارتباطًا وثيقًا ببعض أنواع الفاكهة مثل العنب والبطيخ والمانجو، الأمر الذي جعل البحث يزداد خلال الآونة الأخيرة عن أسعار المانجو في سوق العبور، خاصة بعدما تساءل الكثيرون عن سبب اختفائها أو ندرتها في الأسواق هذا العام.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار المانجو في سوق العبور بأنواعها المختلفة وفقًا لما ورد على الموقع الرسمي للسوق على النحو التالي:

أسعار المانجو في سوق العبور

وتباينت الأسعار في سوق العبور على النحو التالي:

أسعار المانجو العويس

تتراوح العويس بين 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو الهندي

وتتراوح المانجو الهندي بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو التيمور

فيما يتراوح كيلو التيمور بين 15 إلى 25 جنيهًا.

أسعار المانجو الزبدية

وتتراوح كيلو الزبدية بين 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

أسعار المانجو البلدي

وتتراوح كيلو المانجو البلدي بين 8 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

أسعار المانجو الفونس

وتراوح سعر كيلو مانجو فونس بين 15 إلى 20 جنيهًا.

أسعار المانجو الفص

أما المانجو الفص فتراوح سعر الكيلو بين 20 إلى 40 جنيهًا.

أسعار المانجو الدبشة

وتراوح سعر كيلو المانجو الدبشة بين بين 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

أسعار المانجو الصديقة

وتراوحت الصديقة بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو الجولك

ويتراوح سعر الكيلو من المانجو جولك بين 8 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

أسعار المانجو السكري

وبالنسبة للمانجو السكري يتراوح سعر الكيلو بين 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

أسعار مانجو بيض العجل

ويتراوح سعر مانجو بيض العجل بين 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو السنارة

كما يتراوح سعر مانجو السنارة بين 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا للكيلو أيضًا.

أسعار المانجو فجر كلان

ويتراوح كيلو مانجو فجر كلان بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

أسعار المانجو التومي

أما المانجو التومي يتراوح سعر الكيلو بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.