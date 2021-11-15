رابط التسجيل في منتدى شباب العالم: ينطلق في 10 يناير 2022

نـجح منتدي شباب العالم لان يكون منصة شبابة من أقوي المنصات في العالم فعلي مدار ثلاث نسخ من المنتدي كان منصة حوارية مفتوحة تضمن شباب و ثقافات من أغلب دول العالم ان لم يكن جميعا و قد كانت انطلاقة منتدي شباب العالم منذ عام 2017 في نسخته الاولي و التي ضمت 3200 شابا من 113 دولة حول العالم مرورا بنسخته الثانية في عام 2018 والتي شارك بها 5000 مشارك من 169 دولة وفي عام 2019 كانت النسخة الثالثة للعرس الشبابي المصري و الذي ضم ما يزيد عن 7000 شابا عن مايقرب من 200 دولة .

منتدي شباب العالم في نسخت الرابعة

وقد عقدت اليوم إدارة منتدى شباب العالم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل عودة منتدى شباب العالم ٢٠٢١ في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء

و يأتي منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ليناقش العديد من الملفات الهامة علي رأسها جائحة كورونا و تداعيات الناتجة عنها حول العالم بالإضافة الي القضايا المتوافقة مع الأجندة الشبابية الدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030وموضوعات هامة أخري مثل الطاقة، ومستقبل العمل وريادة ودور المؤسسات الدولية في التعافي من تداعيات الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، ء إلى مناقشة عدد من المبادرات التنموية التي تستهدف مواجهة الفقر، وكذلك تداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة

وأعلنت الاكاديمية عن رابط التسجيل بالمنتدى في نسختة الرابعه العام 2022 ابتداءا من 10 يناير المقبل وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية أهمها اشتراط تلقي لقاح كورونا لحضو المنتدي

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