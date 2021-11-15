لقاح كورونا شرط حضور منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

كشفت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النسخة الرابعة من المنتدى في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، عن اعتماد شرط الحصول على لقاح فيروس كورونا لحضور فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ الذي ينطلق 10 يناير وحتى 13 يناير المقبل.

عودة منتدي شباب العالم بعد جائحة كورونا

وأضافت المتحدث باسم منتدى شباب العالم أنَّ «هناك شعورا بالفخر والسعادة لانعقاد منتدى شباب العالم من جديدة، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا لمدة عام».

النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم

وأشارت إلى استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى توصية الشباب في أحد مؤتمرات الشباب السابقة، وهي التوصية التي أدت إلى ظهور منتدى شباب العالم للنور، مؤكّدة أنَّه على مدار 3 دورات نجح المنتدى في أن يكون منصة للحوار الدولي بين الشباب.

وأوضحت أنَّ الدورة الجديدة من منتدى شباب العالم، والتي تعتبر الأولى منذ جائحة كورونا، ستشهد تطبيقًا صارمًا للإجراءات الاحترازية، وسيتمّ تخفيض العدد مقارنة بالدورات السابقة، فضلًا عن دعم تطبيق قواعد التباعد والالتزام بالكمامة ووضع كاميرات حرارية على بوابات الدخول.