أحداث الحلقة الـ 78 من مسلسل الآنسة فرح الموسم الرابع

لا زال الموسم الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»، يحقق نجاحًا كبيرًا على مدار الأجزاء السابقة، فالعمل من بطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال الأجزاء السابقة.

أحداث الحلقة الـ 78 من الآنسة فرح

وعرضت أمس الأحد الحلقة الجديدة على منصة شاهد، والتي كانت مليئة بالأحداث المشوقة، حيث شهدت أحداث الحلقة الـ 78 من الآنسة فرح، اتفاق فرح التي تجسد دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، مع شادي الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، بالظاهر أن الثنائي قد انفصالا، حتى لا يضغط عليهما أحد بالرجوع مرة أخرى.

وجاء ضمن أحداث الحلقة ثقة نادين في المحامي الجديد الخاص بها أحمد أنيس، الذي يعمل لصالح شخص مجهول، سوف ينكشف خلال الحلقات المقبلة.

أبطال مسلسل الآنسة فرح

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، علي الطيب، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

معلومات عن مسلسل الآنسة فرح

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Jane The Virgin، وانتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية، بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

وحصدت الأجزاء الثلاثة الأولى من المسلسل، العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية، كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه، وتدور أحداث «الآنسة فرح»، حول الفتاة فرح، التي تلقح صناعيًا بالخطأ، وبالصدفة يكون التلقيح لمالك الفندق التي تعمل به.