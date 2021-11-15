مصرع تاجر سلاح وإصابة شريكه فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقي تاجر سلاح مصرعه، وأصيب نجل عمه بطلق ناري، اليوم، بديروط التابعة لمحافظة أسيوط، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وعثرت القوات على 35 قطعة سلاح وعدد من الخزن والطلقات.

معلومات لقطاع الأمن العام والمباحث الجنائية

كانت معلومات وردت لقطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، أكدتها التحريات، وأفادت بنشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط، سبق إتهامه فى 5 قضايا ما بين قتل، وشروع فى قتل وسلاح، بالإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وبيعها لأطراف الخصومات الثأرية، فضلاً عن قيامه بتصنيعها بمعاونة بعض العناصر الإجرامية مُتخذاً من غرفة أعلى مسكنه ورشة لتصنيعها.

حملة لمداهمة وكر المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية و إستهدافه ونجل عمه المقيم بذات الناحية من خلال حملة مكبرة بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزي، ولدى إستشعارهما وجود القوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع الأول، وإصابة الثاني وعُثر بجوار الأول وبحوزة الثانى على «2 بندقية آلية – 2 فرد محلى- عدد 8 خزينة- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة»، كما عُثر بداخل الورشة على «2 بندقية آلية - 6 بنادق خرطوش- 23 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع».

وبلغ إجمالى المضبوطات 35 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8 خزينة، حافظة جلدية لحمل الخزائن، ونُقلت الجثة والمصاب للمستشفى وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة.