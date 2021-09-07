لحظة تحرير طفل أسيوط المختطف.. مصرع أحد الخاطفين وتحريز سلاح ناري

بثت وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو مدته دقيقة و39 ثانية، عرضت من خلاله لحظة تحرير طفل أسيوط المختطف، حيث كانت جميع اللقطات المصورة التي ظهرت في الفيديو، هي مشاهد حقيقية تم التقاطها لحظة تحرير طفل أسيوط المختطف، وكانت أسرة الطفل قد عاشت لحظات عصيبة عقب اختطاف نجلها أمير نادي الشهير بـ«طفل أسيوط المختطف»، صاحب الـ6 سنوات، حتى عودته سليماً إلى أحضان عائلته.

تبادل إطلاق النار ومقتل أحد الخاطفين وحبس المتهمين

وكانت قوات الأمن قد تبادلت إطلاق عدد من الأعيرة النارية مع الخاطفين لحظة تحرير طفل أسيوط، الأمر الذي أدى إلى مصرع أحد المتهمين، بينما تمكنت القوات من القبض على المتهمين الآخرين وبحوزتهم سلاح ناري، استخدمه الخاطفون في مقاومة القوات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة وأمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمون اختطفوا الطفل أثناء لهوه أمام منزله

وتعود بداية واقعة الاختطاف، عندما كان الطفل يلهو أمام منزله بقرية الشامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، حيث كان الخاطفون يستقلون دراجة بخارية، وقاموا بحمل الطفل ووضعه خلفهم على الدراجة وفروا هاربين.

فيديو يعرض لحظة تحرير طفل أسيوط

وتضمن مقطع الفيديو، لقطات ظهرت فيها رجال الشرطة وهم يداهمون مكان اختطاف الطفل، وأصوات أعيرة نارية، لتتمكن القوات في النهاية من تحرير الطفل وإعادته إلى أسرته.

تأتي تلك الواقعة عقب مرور أقل من أسبوع على بث فيديو من قبل وزارة الداخلية للحظة تحرير الطفل زياد البحيري الشهير إعلامياً بـ«طفل المحلة».

وكانت واقعة «طفل المحلة» قد أثارت حالة كبيرة من الاهتمام والتعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تم اختطافه من أمام محل والده بينما حاولت والدته التشبث بسيارة الخاطفين لإنقاذ نجلها إلاّ أنّ محاولتها باءت بالفشل.