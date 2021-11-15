 بريطانيا تصنف انفجار ليفربول «عملا إرهابيا» وتعتقل مشتبها به رابع

أكد رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شمال غربي إنجلترا روس جاكسون، اليوم الاثنين، أن حادث انفجار سيارة خارج مستشفى في مدينة ليفربول جرى تصنيفه على أنه حادث «إرهابي».

وقال جاكسون، في تصريح أوردته صحيفة الجارديان البريطانية: «على الرغم من أن الدافع وراء هذا الحادث لم يفهم بعد، وبالنظر لجميع ملابسات الحادث، فقد جرى تصنيف الانفجار على أنه حادث إرهابي وما زالت شرطة مكافحة الإرهاب مستمرة في التحقيق».

القبض على مشتبه به رابع في الهجوم

وذكر الحساب الرسمي لشرطة مدينة مانشستر الكبرى على «تويتر» أنه جرى إلقاء القبض على مشتبه به رابع اليوم في منطقة كينسيجتون بمدينة ليفربول، وجرى استجوابه على خلفية الحادث الإرهابي، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وتعليقا على الحادث، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق عن دعمه لكل المتضررين من الحادث المروع في ليفربول اليوم، موجها الشكر لخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة واحترافهم، وكذلك الإشادة بالشرطة نظرا لعملهم المستمر في التحقيق.