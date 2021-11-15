العضو المنتدب لأسمنت قنا: إنتاج مصر بلغ 78 مليون طن

قال المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت – قنا، إن الطاقة الإنتاجية للأسمنت في مصر تبلغ 78 مليون طن، وأن الطلب الاستهلاكي يصل إلى 46 مليون طن، مشيرًا إلى أن الصناعة عانت من جائحة كورونا مثل عدة قطاعات صناعية أخرى.

أضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لصناعة الأسمنت في مصر، اليوم الإثنين، أن مصر بها 22 شركة لصناعة الأسمنت، تضم 44 خطًا للإنتاج، وأن الطلب حاليًا تراجع مقارنة بما كان عليه عام 2014.

وأوضح طلعت، أن أسعار الأسمنت تخضع لآليات العرض والطلب، وأن تكاليف الإنتاج ارتفعت السنوات الأخيرة، ومنها الفحم الذي تضاعف سعره تقريباً، ليسجل الطن 250 دولارًا، وهو ما أثر على النشاط الصناعي للأسمنت في مصر، لافتًا إلى أن جائحة كورونا زادت من معاناة القطاع.

وأشار طلعت، إلى أن تسعير الأسمنت يتم عبر مراعاة اعتبارات تكاليف الإنتاج والعرض والطلب، وأن السوق لم يتشبع بالإنتاج، وأن المشروعات القومية التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية كفيلة بمواصلة انتعاش الطلب على الأسمنت السنوات المقبلة.

وأعرب طلعت، عن تفاؤله بمستقبل القطاع الفترة المقبلة في مصر، مؤضحًا أن الطموح لن ينتهي في عهد الرئيس السيسي، بعد إعلانه الجمهورية الجديدة وما يربطها بمشروعات قومية، مضيفًا: «لم نكن نحلم بمبادرة رئاسية مثل حياة كريمة أو المونوريل أو مروع مثل القطار المكهرب».

ولفت العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت – قنا، إلى أن العام الجاري 2021 شهد ارتفاعًا في الطلب على الأسمنت بفضل هذه المشروعات، بلغ أول 9 شهور نحو 8%، مؤكدًا أن الطلب على الأسمنت مرتبط بالنمو السكاني والنمو الاقتصادي، وبالتالي فإن آفاق الصناعة تبشر بالنمو الفترة المقبلة.