ارتفاع أسعار الأسمنت لـ970 جنيها واستقرار الحديد

ارتفعت أسعار الأسمنت اليوم بشكل كبير جدا خلال تعاملات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، حيث ارتفعت بقيمة 30 جنيها لبعض الأنواع في عدد من الشركات خلال تعاملات اليوم، واستقرت أسعار الحديد خلال التعاملات.

وتصل طاقة الإنتاج في قطاع الأسمنت، إلى 78 مليون طن سنويًا، من خلال 22 مصنعًا منتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت ارتفاعا اليوم السبت 18 سبتمبر، وجاءت كالتالي:

- ارتفع أسمنت المسلح وسجل سعر 970 جنيها بارتفاع قدرة 30 جنيها، وهو الأعلى سعرًا.

- استقر أسمنت حلوان وسجل سعر 940 جنيها.

- تراوح سعر أسمنت شركة الممتاز من 785 إلى 860 جنيهًا للطن.

- ارتفع سعر أسمنت وادي النيل بقيمة 20 جنيه ليسجل 940 جنيهًا للطن.

- ثبت سعر مصر للأسمنت قنا اليوم عند 900 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت شركة المنيا 880 جنيها للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 870 جنيها.

- أسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيها.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيها.

- أسمنت السويدي 900 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار حديد التسليح، اليوم السبت، بنحو:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبي 14300 جنيه.

- شركة العشري 14300 جنيه.

ولفت رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت بقيمة تتراوح ما بين 20-30 جنيها للطن إلى تعظيم أرباح الشركات، لافتا إلى أن تعظيم الربح تلجأ إليه الشركات في وقت قصير أو طويل، وتحدد الشركة بموجبه السعر والمدخلات.