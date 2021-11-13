تذبذب أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلي.. انخفاض واستقرار وارتفاع

تنازلت أسعار الأسمنت اليوم السبت 13 نوفمبر عن استقرارها الذي دام عدة أيام في عدد من الشركات المصنعة بينما تحافظ على نفس المستوى من الاستقرار في شركات أخرى، وارتفعت في غيرها، وذلك وفق الأسعار المعلنة من الشركات العاملة في مصر، ويعتبر الأسمنت أحد أهم مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وتشييد المباني السكنية والمجمعات المعمارية وصب الخرسانة، كما يدخل في العديد من الصناعات الأخرى، وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص يتابعون أسعاره، نظرًا لارتباطها بعملية البناء.

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم

وانخفضت أسعار الأسمنت اليوم للأسمنت المسلح ليباع بسعر 1120 جنيها للطن كأقل سعر له بدلا من 1130 جنيها، وهو الأعلى سعرا بين جميع الشركات.

بينما ارتفعت أسعار أسمنت «النصر» ليتراوح بين 1070 جنيها و1080 جنيها للطن الواحد مقابل 1,050 و1,060 جنيها للطن، ويباع أسمنت «الممتاز» بأسعار تتراوح بين 1,080 و1,070 جنيها للطن، وأسمنت «حلوان» عند 1,090 جنيها للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم لشركة «العامرية» العادة استقرارا ليباع بسعر 1,050 جنيها للطن، وأسمنت «وادي النيل» حقق سعر 1,060 جنيها للطن.

تغيرات متوقعة في صناعة الأسمنت

وستشهد صناعة الأسمنت في مصر الفترة المقبلة، تغيرا في استخدام مصدر الطاقة الخاص بها، بعدما وقعت مصر مع دولاً أخرى على اتفاق قمة المناخ COP26 بإسكتلندا.

ويهدف ذلك الاتفاق إلى التخلص التدريجي من الفحم في المصانع ومحطات توليد الكهرباء واستبدال الفحم بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وذلك نظرا لكون الغاز الطبيعي أكثر نظافا للبيئة ويحتوي على كربون أقل والذي تهدف من خلاله الدول التقليل من الانبعاثات والغازات الضارة التي تسبب مشاكل في المناخ.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا لمصانع الأسمنت وفق ما تم نشره في الجريدة الرسمية، حيث من المقرر زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى المصانع بنحو 1,25 دولار للمليون وحدة حرارية.