أسماء قنديل تنعي الإعلامية مها حسني

توفيت الإعلامية مها حسني، منذ قليل، بعد تعرضها إلى أزمة صحية، والتي كانت من نتائجها هو نقلها من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام داخل سيارة عناية مركزة مجهزة.

أسماء قنديل: وداعاً الإعلامية مها حسني

ونعت الإعلامية أسماء قنديل، المذيعة الراحلة مها حسني، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة المذيعة الراحلة مها حسني، وعلقت عليها، قائلة: «وداعاً الإعلامية مها حسني.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

أحد المقربين من مها حسني يعلن تعرضها لـ وعكة صحية شديدة

ويذكر أن أحد المقربين من المذيعة الراحلة مها حسني، قام بالإعلان قبل يومين عن تعرض الأخيرة لوعكة صحية شديدة، وقام بكتابة منشور عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «الوفاء والإخلاص سمة لبنات وأبناء ماسبيرو، بحمد الله وبفضله يتم الآن نقل الإعلامية القديرة مها حسني من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام، في سيارة عناية مركزة مجهزة، شكرا للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والمشرف على وزارة الصحة».

كما قام بتوجيه الشكر لكلاً من نقيب السينمائيين مسعد فودة، والمخرج القدير عبدالحكيم التونسي، والدكتور وائل الدرندلي مدير مستشفى المطرية، والإعلامية عبير عبدالوهاب، والإعلامي أحمد العربي، وكل مذيعات التلفزيون المصري أيضاً، قائلا: «لم يتأخروا وفي لجنة إدارة أزمة من 48 ساعة، شكرا أبناء بيتنا الكبير ماسبيرو»، وذلك عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

صفحة ماسبيرو تعلن وفاة الإعلامية مها حسني

ليتقوم صفحة «ماسبيرو الأصل»، اليوم الإثنين، بإعلان خبر وفاة الإعلامية مها حسني، وذلك عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشرت صورة المشيعة الراحلة، وعلقت عليها، قائلة: «مها حسني في ذمة الله».