«نقل النواب» توافق على إنشاء كوبري مغاغة للربط بين شرق وغرب النيل

وافقت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة، والنائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء كوبري يربط بين شرق وغرب النيل بمغاغة في محافظة المنيا، خاصة أن أقرب كوبري ببني مزار يبعد 15 كيلو عن مغاغة.

إحالة ملف إنشاء الكوبري للدراسة

وأوصت اللجنة، بإحالة الملف إلى الدكتور جمال عضو اللجنة؛ لدراسة التكلفة والتفاصيل خلال 15 يوما.

وشدد علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، على أن اللجنة تدعم إنشاء الكوبري الذي يخدم مغاغة والعدوى، وسرعة تنفيذه بالموازنة المقبلة.

وقال إن اللجنة تعمل جاهدة خلال دور الانعقاد الثاني بكامل طاقتها، كما كانت تعمل خلال دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أننا نتحدث عن مصر 2030، التي يعتبر النقل فيها جزءا أساسيا، ورأينا اهتمام الدولة بهذا المجال، وحدوث طفرة كبيرة يشهد لها العالم.

متابعة التطور والإصلاحات في مصر

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات: «نتابع ما يحدث من تطور وإصلاحات في مصر، وما تقوم به القيادة السياسية من إصلاحات في كافة القطاعات، ومبادرات حياة كريمة، التي قفزت بالريف المصري قفزة حضارية كبيرة»، مؤكدا أن الإعلام المصري المرئي والمسموع والمقروء ينقل لحظة بلحظة، ما يحدث من تطور وتنمية على أرض مصر.

وطالب النائب علاء عابد، أعضاء مجلس النواب، بنقل ما يحدث للمواطنين في دوائرهم، حتى يعلم الجميع ما يحدث في مصر من دعم وتقدم واستقرار؛ لأن العالم يتابع ما يحدث في مصر لحظة بلحظة.