تشكيل لجنة مصرية سعودية مشتركة في مجال النقل

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، نظيره السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمقر وزارة النقل وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

«الوزير»: الرئيس السيسي وجه بتلبية أي مقترحات للتعاون بين الجانبين

قدم الفريق كامل الوزير في بداية اللقاء، التهنئة لنظيره السعودي وللحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف وعبر عن سعادته باستقباله في مقر وزارة النقل المصرية. مشيراً إلى التعاون التاريخي والعلاقات العميقة والمتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأكد «الوزير» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتلبية أي مقترحات للتعاون بين الجانبين للوصول إلى أعلى مستويات التعاون في مجال النقل بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين ويخدم مصالح المواطنين بمصر والسعودية.

«الوزير»: زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع النقل بين الجانبين

وشدد وزير النقل، على ضرورة زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع النقل خاصة وأن الدولتين هما أكبر دولتين بالمنطقة وتربطهما علاقات متينة وعميقة ويربطهما هدف ومصير واحد.

وأضاف: «قطاع النقل البحري يعتبر أحد مجالات التعاون المشتركة المهمة من خلال التعاون في تطوير الموانئ وفي مجال سياحة اليخوت خاصة مع تنفيذ الوزارة لإستراتجية لتعظيم سياحة اليخوت وحيث يقوم قطاع النقل البحري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مصر لتقديم كافة التسهيلات لذلك النوع من النشاط السياحي».

وأشار إلى أهمية النقل البحري التجاري عبر الخطوط البحرية مثل خط سفاجا /ضبا وأهمية تسهيل الإجراءات في الموانئ البحرية بالجانبين بما يساهم في زيادة حركة التبادل التجاري بينهما، مضيفاً أن قطاع النقل البري وغيره من قطاعات النقل يمثل نموذجا رائدا للتعاون المثمر والإيجابي المستقبلي بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية وجود نقطة اتصال في الوزارتين للتنسيق مع كل المختصين بهما لدفع آفاق التعاون المستقبلي المشترك في قطاعات النقل المختلفة.

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع أن مصر لديها معهد وردان للسكك الحديدية الذي أنشئ عام 1856 وجرى تطويره ليصبح المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد والذي أصبح يخرج أجيالا من التكنولوجيين للعمل في مختلف وظائف السكة الحديد وخاصة مع توسع مصر في إنشاء شبكة وسائل الجر الكهربي والتطوير الشامل لمنظومة للسكك الحديدية.

وأكد أهمية تبادل الخبرات بين هذا المعهد والمعهد الذي أنشئ بالمملكة العربية السعودية وكذلك تبادل الدورات التدريبية بين الجانبين، بالإضافة إلى أهمية إجراء زيارات متبادلة لورش السكك الحديدية في الجانبين لدفع آفاق التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي المهم.

وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي: الشعبان الشقيقان تربطهما علاقات وطيدة

ومن جانبه، أعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، عن سعادته لوجوده في مصر والعلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجانبين مميزة للغاية وأنه يجب ترجمة ذلك لمزيد من التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وقدم الوزير السعودي الشكر لنظيره المصري بشأن مقترح وجود نقطة اتصال ثابتة بين الوزارتين للانطلاق نحو علاقات متميزة بينهم في شتى قطاعات النقل، مشيرًا إلى أن مصر لديها تجربة ونهضة كبيرة في مجال النقل وخاصة في مجال الشراكات والتعاون مع الشركات العالمية وكذلك السعوديه لديها برامج هامة وتعاونا مع الشركات العالمية.

وأكد تطلعه إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين مع وجود جوانب كثيرة لدفع هذا التعاون مثل تسهيل سياحة اليخوت والكروز والتعاون في مجال الموانئ البحرية والسكك الحديدية، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية أنشأت مركزًا للتدريب في مجال السكك الحديدية بالتعاون مع الشركات العالمية.

وأشار إلى أهمية زيادة التعاون أيضا في مجال النقل البري من خلال التركيز على تسهيل حركه النقل البري وتسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات بين الجانبين لزيادة حجم التجارة بينهما بما يخدم مصالح وطموحات الشعبين الشقيقين.

وفي ختام الاجتماع اتفقا على تكوين لجنة مصرية سعودية مشتركة في مجال النقل لتبادل الرؤى ودفع آفاق التعاون الإيجابي في كافة قطاعات النقل على أن تنعقد بشكل دوري بما يحقق المصالح والهدف المشترك بين الشعبين الشقيقين، كما قدم الفريق مهندس كامل الوزير دعوة رسمية لنظيره السعودي لحضور معرض ومؤتمر النقل الذكي TrANS MEA2021 الذي ستنطلق فاعلياته في 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل وهو ما رحب به وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي.