لجنة النقل والمواصلات تناقش طلب إحاطة حول انهيار طرق دمياط

ناقشت لجنة النقل و المواصلات طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود بشأن أوضاع الطرق الداخلية بمحافظة دمياط و فى مقدمتها طريق «دمياط - عزبة البرج»، الذى إنهارت أجزاء كبيرة منه بعد أقل من ثلاث سنوات من تنفيذه، منبها إلى أنه سبق وعرض هذا الأمر على رئيس الوزراء ووزير النقل أثناء زيارتهما لدمياط، و لم يتغير شئ، الأمر الذي قرر معه النائب استخدام الأدوات الرقابية للبرلمان قبل اللجوء للنيابة العامة.

وحذر «داود»، من أن هناك مخالفات فنية واضحة بالطرق التي يتم إحلالها وتجديدها داخل المحافظة تستدعي محاسبة المتسبب فيها فورا وقررت اللجنة بعد الإستماع لطلب الإحاطة ورد الحكومة ممثلة فى مسئولى وزارة النقل بالهيئة العامة للطرق والكبارى ومدير الطرق بدمياط، إمهال الحكومة أسبوعين للرد بتقرير فنى عن أوضاع تلك المخالفات وما اتخذ بشأنها من إجراءات حيال مقاول التنفيذ وتسليم البرلمان نسخة من عقد الإسناد.

وفي وقت سابق زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ميناء دمياط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة البرنامج الزمني للمشروعات المستقبلية بالميناء.

و عقد وزير النقل بحضور محافظ دمياط لقاءا موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط وذلك في إطار التواصل المستمر مع أعضاء المجلسين في مختلف المحافظات لتقديم كل الخدمات للمواطنين، حيث أكّد الوزير، أنَّ هناك عدد ضخم من المشروعات التي يتمّ تنفيذها لخدمه أهالي دمياط ومنها مشروعات في الطرق والكباري والسكة الحديد إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء دمياط، وكذلك المشروعات المزمع إنشائها في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

ففي قطاع السكة الحديد، أكّد الوزير أنَّه جار بشكل عاجل غلق كل الفتحات الموجود بأسوار السكة الحديد يليها كمرحلة ثانية إقامة أسوار على جانبي السكة في أماكن التجمعات السكانية في دمياط وكافة محافظة الجمهورية كما يتم بشكل بشكل عاجل تطوير كل المحطات والمزلقانات بما يسهم في زيادة عوامل السلامة للمواطنين.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري، أشار وزير النقل إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يبلغ طوله من بورسعيد الي السلوم 780 كم حيث يتم رفع كفاءة الطريق بنفس قطاعه التصميمي الحالي 3 حارات و3 حارات، وذلك في إطار خطة شاملة تم وضعها لتطوير الطريق الدولي الساحلي ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها حارتان للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط، وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديده مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

ولفت إلى أنَّه سيتمّ إرسال لجان فنية لكل الطرق التي أشار إليها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط، وذلك لخدمة المواطنين، مضيفًا أنَّه في مجال النقل البحري فميناء دمياط يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة وكذلك جار دراسة إنشاء ميناء جاف على مساحة 15 فدانًا بدمياط ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية، داعيًا مستثمري دمياط للاستثمار في أنشطة ومشروعات وزارة النقل في دمياط.