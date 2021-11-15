مفوضية الانتخابات تتراجع عن رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

تراجعت مفوضية الانتخابات الليبية في صفحتها على «فيس بوك»، اليوم الاثنين، عن إعلانها رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، حيث حذفت بيان الإعلان بعد نشره بدقائق، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من المرشحين

وقال رئيس قسم العمليات الرئيسية بمفوضية الانتخابات الليبية، سعيد القصبي، في وقت سابق اليوم: «إن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة، سواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية».

وأشارت المفوضية، أمس الأحد، إلى أن سيف الإسلام القذافي تقدم بمستندات ترشحه «مستكملا جميع المصوغات القانونية» المنصوص عليها بموجب القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

غموض حول سبب إعلان رفض الترشح وحذف الإعلان

ولم يتضح بعد السبب في نشر إعلان رفض ترشح سيف الإسلام القذافي اليوم، ثم حذفه بعدها بدقائق.

ويعد سيف الإسلام القذافي من أبرز الشخصيات المتوقع أن تخوض انتخابات الرئاسة ضمن قائمة مرشحين تضم أيضًا قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.