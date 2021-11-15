«نقل النواب» تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن كوبري المراغة

أجل علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب رفعت شكيب، بشأن إنشاء كوبري علوي لمدينة المراغة بسوهاج؛ لعدم حضور التنفيذين، وإخطار الوزارات المختصة، حتى يتم الانتهاء من دراسة طلب الإحاطة على الوجه الأمثل، وإحاطة الوزارة علما بالأمر إذا لم يكن لديها علم.

145 خازوقا للكوبري العلوي

وقال النائب رفعت شكيب، إنه تم عمل 145 خازوقا بالكوبري، ثم توقف العمل به، مشيرا إلى إجراء الهيئة العامة للطرق والكباري، تخطيط للكوبري العلوي، واعتماده من محافظة سوهاج، وطرح المشروع، وعند البدء في التنفيذ تم الاعتراض على التخطيط.

وتابع شكيب، في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة والمرور وجامعة سوهاج، وحددت تخطيطا مختلفا يقدر بـ450 مليون بدلا من 200 مليون جنيه، وتم البدء بالمشروع علي التخطيط الجديد ثم توقف العمل به مرة أخرى.

ومن جانبه، أكد شحتة إبراهيم مساعد وزير الري للموارد المائية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للانتهاء من تنفيذ الكوبري.

5 طلبات إحاطة

وناقشت لجنة النقل، أكثر من 5 طلبات إحاطة خلال اجتماعها اليوم؛ لإنشاء عدد من الكباري والطرق، ومن بينها طلب إحاطة مقدم من النائب عماد الدرجلي لتطوير كطريق أسيوط، وقال الدرجلي، إن الطريق يمر عليه نحو 4 ملايين مواطن، ويحتاج إلى تطوير حيث يعد أحد طرق الموت.

وأوضح علاء عابد، أن طريق أسيوط الزراعي مقدم بشأنه نحو 45 طلب إحاطة، وذلك لتقليل الحوادث التي تقع عليه، مشددا على ضرورة توفير التمويل.

إنشاء كوبري مغاغة

كما ناقشت اللجنة، طلب إحاطة بشأن إنشاء كوبري مغاغة على النيل بالمنيا، المقدم من النائب أحمد حتة، وتم تشكيل لجنة لزيارة المنيا ودراسة إنشاء الكوبري.