إدارة «النقل والمواصلات» بـ«الداخلية» تشارك في حملة للتبرع بالدم

نسّقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مع قطاع الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، وجرى تنظيم حملة للتبرع بالدم لإحدى المستشفيات، شارك فيها عدد من الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كورونا - 19).

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية وجميع المتبرعين بها، بحسب بيان وزارة الداخلية، على الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.