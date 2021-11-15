وزير الاتصالات: السيسي يوافق على إطلاق مبادرة «مستقبلنا رقمي»

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تشرف اليوم بعرض مشروعات الوزارة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن ملف جامعة مصر المعلوماتية، كان من أكبر المشروعات التي تم الحديث عنها اليوم، إذ تعد هذه الجامعة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، يتم اعتمادها على النظم الذكية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

الجامعة تمنح درجة الماجستير المزدوج

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية ببرنامج «نشرة الأخبار» على شاشة «TeN»، أن الجامعة تمنح درجة الماجستير المزدوج، بالتعاون مع أكبر جامعتين بالولايات المتحدة، كما أنها فتحت أبوابها أمام الطلاب المصريين هذا العام، موكدًا أنها استقبلت الطلاب في كلياتها الأربع.

وتابع أن الجامعة تمنح درجة الماجستير بالتعاون مع جامعتي بوردو ومينيسوتا الأمريكيتين، لافتًا إلى أن اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تناول الحديث حول نقاط عديدة وموضوعات مكلفة بها وزارة الاتصالات.

مصر المعلوماتية الجامعة الأولى في إفريقيا بقطاع الاتصالات

وأوضح وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر المعلوماتية، تعد الجامعة الأولى في إفريقيا متخصصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الاجتماع شمل عرض آخر التطورات بملف مبادرة «مستقبلنا رقمي» على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكمل أن المبادرة أُطلقت العام الماضي برعاية الرئيس، واستهدفت في المرحلة الأولى 100 ألف متدرب في تخصصات مختلفة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد موافقة الرئيس على إطلاق المرحلة الثانية.

تقدم مجانًا بالكامل من خلال التدريب عبر شبكة الإنترنت

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن المرحلة الثانية تضم تخصصات أكبر من المرحلة الأولى كالبرامج المدمجة وتصميم المواقع والتسويق الرقمي وعلوم البيانات، مؤكدًا أنها تقدم مجانًا بالكامل من خلال التدريب عبر شبكة الإنترنت.