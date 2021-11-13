وزير الاتصالات يستعرض خطة الإصلاح الاقتصادي لما بعد كورونا.. أبرزها مشروع للعلاج عن بُعد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادية التي تنفذها مصر كان لها آثار إيجابية على زيادة قدرة الدولة في مواجهة التحديات على عدة مستويات، موضحا أنه من أبرز جهود الإصلاح هو تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة أنحاء الجمهورية.

تنفيذ مشروع للتشخيص والعلاج عن بعد

وأشار وزير الاتصالات، خلال مشاركته في جلسة حوارية افتراضية بمنتدى باريس للسلام، حول جهود سد الفجوة الرقمية من أجل التعافي الشامل فيما بعد جائحة كورونا، إلى تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون بين الوزارة وكافة قطاعات الدولة؛ لتطويع التكنولوجيا في مجابهة التحديات التي فرضتها الجائحة، ومنها التعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ مشروع للتشخيص والعلاج عن بعد، وإقامة شراكات فاعلة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لإتاحة العملية التعليمية عبر الإنترنت لخدمة 16 مليون طالب، لافتًا إلى توفير أجهزة التابلت لـ مليون طالب في الصف الثالث الإعدادي.

تضاعف سرعات الإنترنت خلال العامين الماضيين

ولفت «طلعت»، إلى العمل على نشر ثقافة استخدام الإنترنت وتسهيل سبل وصول المواطنين إليها، مؤكدًا على استمرار العمل على رفع كفاءة الإنترنت الأمر الذي أثمر عن تضاعف سرعات الإنترنت خلال العامين الماضيين لتصل إلى 44.7 ميجابت في الثانية في يوليو 2021، مقارنة بـ 15 ميجابت في الثانية نوفمبر عام 2019 طبقا لمؤشر أوكلا ookla speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت، موضحا أنه تم طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها لتقديم خدمات المحمول في مصر بنهاية عام 2020، في إطار جهود تعزيز سرعة شبكات الجيل الرابع.

ربط المنازل بالألياف الضوئية في 4500 قرية

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لربط المنازل بشبكة الألياف الضوئية في 4500 قرية، خلال ثلاث سنوات لخدمة أكثر من 58 مليون مواطن، مؤكدًا أن الحكومة أطلقت عددًا من المبادرات لإعداد الكفاءات الرقمية لتلبية احتياجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، من أبرزها مبادرة «مستقبلنا رقمي» التي تحظى على رعاية الدولة ويتم تقديمها بالمجان بهدف صقل مهارات الشباب في مجال العمل الحر والحصول على فرص عمل متميزة في سوق العمل العالمي، مؤكدًا تضاعف ميزانية التدريب التقني 22 مرة خلال 3 سنوات، وزيادة أعداد المتدربين 50 ضعفًا لتصل إلى 200 ألف متدرب بنهاية العام المالي الحالي.

إنشاء 7 مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات

وأضاف أن مصر تشغل المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ضوء تضاعف حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر، والذي بلغ أكثر 390 مليون دولار خلال الأرباع الثلاث الأولى من العام الحالي، موضحا أبرز جهود الدولة لدعم منظومة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التي تنفذها مصر على مدار السنوات الخمس المقبلة، ومنها نشر مراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA، التي تعد منظومة كاملة لرعاية رواد الأعمال من خلال توفير سبل الاحتضان ومسرعات أعمال والتدريب والمساندة في الوصول إلى التمويل، حيث تم إنشاء 7 مراكز في عدد من المحافظات وجار العمل في إنشاء 10 مراكز آخرين.

وأشار الوزير، إلى حجم الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، إذ جرى إطلاق إلى ما يقرب من 100 خدمة على منصة مصر الرقمية، منوهًا بأن الجائحة قد ساهمت بشكل إيجابي في زيادة إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية.