وزير الاتصالات: «اطمن» يرحم المواطنين من عناء التجول بالشهادة الورقية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، إنه اعتبارًا من غد الإثنين، يكون التحقق من الحصول على لقاح كورونا، أمر حتمي، قبل دخول المصالح الحكومية والجامعات، مؤكدا أن الدولة المصرية نجحت في توفير جرعات اللقاحات بكميات كبيرة.

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن وزارة الاتصالات وفرت تطبيق «اطمن» لسهولة التحقق من حصول المواطن على التطعيم من عدمه، كما أنه مؤمن بشكل كامل، ويرحم المواطن من عناء التجول بالشهادة الورقية التي يحصل عليها بعد الحصول على اللقاح.

تطبيق اطمن للكشف عن الحصول على تلقي لقاح كورونا

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن التطبيق يسهل على المواطنين إثبات عملية حصولهم على اللقاحات، تمهيدا لتنفيذا قرار منع أي مواطن من دخول المصالح الحكومية والمؤسسات التعليمية دون الحصول على جرعة واحدة من اللقاحات على الأقل.

وتابع: «التطبيق هتحمله على تليفونك بكل سهولة، وبعد كدا هتنزل عليه بياناتك بكل سهولة أيضا، وحينها هيكون معاك إثبات تلقيك للقاح، تقدر تبرزه في أي مكان يطلب منك».

وأوضح «طلعت»، أن «اطمن»، يكشف بسهولة عن الميعاد الذي تلقى فيه المواطن التطيعم، وكذلك نوع اللقاح الذي حصل عليه.

تصميم «اطمن» على أعلى مستوى رقمي

وواصل: «التطبيق معمول على أعلى مستوى تقني ممكن، وسهل الاستخدام، ومؤمّن بشكل كبير، مؤكدًا أن هذا الأمر كان من أهم الاشتراطات التي راعتها وزارة الاتصالات في إنشاء هذا التطبيق، لكون بيانات المواطنين أمرًا في منتهى الحساسية والأهمية.