الحبس سنتين لـ«تربي» ومساعده و50 ألف غرامة لهدم مقابر «عوارة»

قررت محكمة جنح طنطا، في محافظة الغربية، قبل قليل، حبس «تربي» ومساعده لمدة سنتين لكل منهما، وغرامة 50 ألف جنيه، في قضية هدم مدفن صدقة سيدي عبد الرحيم فى مقابر «عوارة» بطنطا.

إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة

وكانت نيابة ثاني طنطا، قررت حبس المتهمين في واقعة هدم مدفن صدقة جارية، في مقابر عوارة، وإخراج رفات الموتى دون علم ذويهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، ثم إحالة القضية إلى محاكمة عاجلة ونظر القضية إمام محكمة جنح طنطا، والتي قررت بعد تداول القضية حبس المتهمين سنتين، وغرامة 50 ألف جنيه.

الأمن يتلقى بلاغاً بالواقعة

في منتصف أكتوبر الماضي، تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني طنطا، بورود إخطار من شرطة النجدة، يتضمن بلاغاً من أصحاب مقابر إبراهيم عوارة، التابعة لدائرة القسم، لوجود أعمال حفر وانتهاك حرمة الموتى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمود عبدالجواد، رئيس مباحث قسم ثاني طنطا، والنقباء عبدالمنعم الوكيل، ومحمد سلطح، وقوة من الشرطة، وبالمعاينة تبين وجود أعمال حفر في مقبرة بها 8 عيون، منها 6 وقف خيري أو صدقة جارية، ووجود عمق عن سطح الأرض نحو متر، تم فرض حراسة مشددة على المقبرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم إحالتهما إلى محكمة جنح ثان طنطا، والتي أصدرت قراراها السابق.