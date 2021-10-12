هدم مقابر «عوارة» بترخيص من مركز ومدينة طنطا

حصلت «الوطن» على صورة من الترخيص الصادر من الإدارة العامة للشؤون الهندسية «وحدة الجبانات»، بمجلس مركز ومدينة طنطا، يتضمن تصريح بهدم المقبرة وإعادة بنائها «صدقة جارية»، وليس حق انتفاع كونها وقفا خيريا.

وتضمن الترخيص رقم 237، باسم محروس عايد، بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، هدم مدفن 21 شارع السمنودي، كفرة القرشي، حي ثان طنطا، وأن يتم الهدم والبناء لمدفن صدقة جارية يضم مقبرتين حق انتفاع ملك «مرزوق سيد أحمد»، وتم سداد رسوم الانتفاع ورسوم تأمين هدم وبناء المدفن.

وقالت إحسان رمضان، من أهالي موتى المقبرة، أن المقبرة تم بيعها من قبل التربي، إلى أحد المواطنين بأكثر من مليون جنيه، وأن وكيل النيابة وعدهم ببناء المدفن مرة أخرى على نفقة المتهم.

النيابة تحبس المتهم 4 أيام وتطلب تحريات المباحث

وكانت نيابة ثان طنطا، قررت حبس المتهم في واقعة هدم مدفن صدقة جارية، في مقابر «عوارة»، وإخراج رفات الموتى دون علم ذويهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانٍ طنطا، بقيادة الرائد محمود عبد الجواد، رئيس مباحث القسم، المتهم، ويدعى «مصطفى»، تربي بمقابر عواره، بتهمة هدم مقبرة واستخراج رفات الموتى منها وذلك دون ترخيص، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أهالي الموتى: ما فعله صدمة لنا

وقال أهالي الموتى، إن المقبرة تضم 8 عيون، 6 منها صدقة جارية، أو وقف خيري، ولهم موتى من عشرات السنين داخل تلك المقبرة، إلى جانب أن أحد الأهالي دفن ذويه في تلك المقبرة منذ 20 يوما، وما حدث من قبل مسئول الدفن كان بمثابة الصدمة لهم ، فلم يراع حرمة الموتى، لا شرعا ولا قانوناً.

وطالبوا بمحاسبة المتهم، وبناء المقبرة مرة ثانية على نفقته، إلى جانب وضع حد لتكرار حالات التعدي على حرمة الموتى، من سرقة بوابات المقابر، وتعاطي المخدرات في طرقات المقابر، من خلال تعيين مسئول دفن من قبل الدولة وليس بشكل ودي مع أصحاب المقابر.

الأمن يتلقى بلاغا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، بورود إخطار من شرطة النجدة، يتضمن بلاغا من أصحاب مقابر إبراهيم عوارة، التابعة لدائرة القسم، لوجود أعمال حفر وانتهاك حرمة الموتى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمود عبدالجواد، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقباء عبدالمنعم الوكيل، ومحمد سلطح، وقوة من الشرطة، وبالمعاينة تبين وجود أعمال حفر في مقبرة بها 8 عيون، منها 6 وقف خيري أو صدقة جارية، ووجود عمق عن سطح الأرض نحو متر، تم فرض حراسة مشددة على المقبرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة من وراء تلك الواقعة.