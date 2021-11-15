طبيب: كل صاحب ضغط مرتفع هو مشروع مريض قلب.. ابتعد عن الانفعال

قال الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء مصر للصحة والتنمية المستدامة، عميد معهد القلب السابق، إن ارتفاع الضغط قد يحدث بدون سبب، وقد يحدث لبعض الشباب الصغير بسبب ضيق في شرايين الكلى أو اختناق في الشريان الأورطي، أو في مرحلة الحمل والولادة، أو عند الحصول على أقراص منع الحمل، أو بسبب الإفراط في تناول المسكنات، موضحًا أن بعض السيدات تقوم بتناول المسكنات مثل «البنبون»، وهذا الأمر خطير للغاية، وقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وعدم الاستجابة لعلاج الضغط، وذلك خلال حواره ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين.

الحزن بدون فضفضة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

وأضاف «شعبان» أن ارتفاع الضغط يحدث بسبب ضغوط الحياة، وعدم القدرة على التكيف مع هذه الضغوط، ومن يعاني من المشاكل والحزن يؤدي إلى الكثير من المشاكل للغاية، «الحزن بدون فضفضة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك استعدادا وراثيا لضغط الدم، ولذلك هناك ضرورة للكشف عن الضغط حتى قبل الوصول إلى عمر الأربعين قبل الشعور به، وذلك إذا كان أحد والديه يعاني من الضغط، موضحًا أن أي مريض ضغط مرتفع عبارة عن مشروع مريض قلب، ولذلك هناك ضرورة للابتعاد عن الانفعال، والنظر إلى النصف الإيجابي في الحياة.

المشي ده أرخص رياضة

وشدد عميد معهد القلب السابق على ضرورة ممارسة الرياضة من خلال المشي 45 دقيقة 5 أيام في الأسبوع، حتى إذا كان السير في الشارع أو على «مشاية»، معقبًا: «المشي ده أرخص رياضة»، كما أن ممارسة رياضة السير على القدمين تؤدي إلى زيادة هرمون السعادة، ولذلك الرياضيين لديهم مزاج عن الأشخاص الطبيعيين، مشيرًا إلى أن «العرق سوس» يرفع الضغط ويؤدي إلى قرحة في المعدة، موضحًا أن الكركديه لا يؤثر على الضغط على الإطلاق، معقبًا: «مريض الضغط عليه أن يغير نمط حياته من خلال الطعام والحركة، والذهاب إلى الطبيب لتفصيل العلاج المناسب».

هناك ضرورة للتفتيش على الضغط

وأوضح أن هناك ضرورة للتفتيش على الضغط، لأن إهماله سيؤدي إلى التأثير على الكلى أو القلب، معقبًا: «احترم الضغط عشان يحترمك، واحترم الوزن الزيادة والكرش، وتخلص من السجائر».