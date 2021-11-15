أسعار «بيجو 2022» بعد تصدرها قائمة الأكثر ترخيصا.. تبدأ من 246 ألف

تصدرت العلامة الفرنسية «بيجو»، قائمة السيارات الملاكي «الأوروبية» الأكثر ترخيصا داخل وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب المُعلن من الإدارة العامة للمرور، مسجلة 671 مركبة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية لسيارات بيجو موديل العام الجديد 2022، داخل السوق المصري، فئة السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

بيجو 301

تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتتوافر في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 246 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 275 ألف جنيه.

بيجو 508

تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتتوافر في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى 490 ألف جنيه.

الفئة الثانية 530 ألف جنيه.

الفئة الثالثة 611 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 617 ألف جنيه.

الفئة الخامسة 695 ألف جنيه.

الفئة السادسة 700 ألف جنيه.

بيجو 2008

تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر في 3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى 363 ألف جنيه.

الفئة الثانية 400 ألف جنيه.

الفئة الثالثة 438 ألف جنيه.

بيجو 3008

تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر في 6 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى 525 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 575 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 650 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 655 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 700 ألف جنيه.

الفئة السادسة بسعر 705 آلاف جنيه.

بيجو 5008

تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر في 6 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى 576 ألف جنيه.

الفئة الثانية 625 ألف جنيه.

الفئة الثالثة 700 ألف جنيه.

الفئة الرابعة 710 آلاف جنيه.

الفئة الخامسة 750 ألف جنيه.

الفئة السادسة 760 ألف جنيه.