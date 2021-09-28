مقارنة بين «بيجو 301 وفيات تيبو» بالسوق المحلي.. بعد طرح موديل 2022

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بيجو» عن قائمة أسعار سيارات العلامة الفرنسية موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المصري، ومن ضمن القائمة طراز «بيجو 301 موديل العام 2022» بزيادة سعرية تراوحت ما بين 3 آلاف وحتى 6 آلاف جنيه، عن السعر الخاص بموديل العام 2021.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية مقارنة بين الموديل الجديد من بيجو سيارة «فيات تيبو» ضمن فئة السيارات السيدان، من حيث الفئة السعرية وأهم المواصفات والتجهيزات المتاحة بالسيارتين، حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامتين في السوق المصري.

قائمة أسعار وتجهيزات «بيجو 301 موديل 2022»

تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الأولى بسعر 243.990 جنيه، والثانية بسعر 272.990 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم ساعة في غضون 10.3 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4442 ملم الطول، 1748 ملم العرض، 1466 ملم الارتفاع، 2652 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 165 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 506 لتر.

قائمة أسعار «فيات تيبو موديل العام 2021»

أما سيارة فيات تيبو موديل العام 2021» فتتوافر داخل السوق المحلية بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات، و فئتين هاتشباك، وهي:

- الفئة الأولى بسعر 199 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 214 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 260 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 280 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 302 ألف جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 320 ألف جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 334 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة 110 أحصنة، وعزم دوران 152 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4540 ملم الطول، 1790 ملم العرض، 1490 ملم الارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2636 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي 520 لترا، وسعة خزان الوقود 45 لترا.