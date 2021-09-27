مواصفات وأسعار بيجو 301 موديل 2022

شهدت سوق السيارات في الآونة الأخيرة زيادة سعرية للعديد من السيارات خاصة السيارات الأوربية، نتيجة قلة المعروض في السوق، بسبب أزمات الاستيراد التي تواجهها سوق السيارات العالمية، بالإضافة إلى العديد من الأزمات التي يمر بها القطاع على مستوى العالم بعد انتشار وباء كورونا، وغلق العديد من مصانع الشركات الكبرى، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية.

الزيادة تراوحت من 3 إلى 6 آلاف جنيه

ومن أبرز الطرازات التي شهدت زيادة جديدة في أسعارها مؤخراً بيجو 301، فقد أعلن الوكيل عن زيادة تراوحت من 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مواصفات وأسعار بيجو 301 الجديدة.

أسعار ومواصفات بيجو 301 موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية بفئتين تختلفان في التجهيزات، وتأتي الفئة الأولى بسعر 245 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 273 ألف جنيه.

- وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4442 ملم الطول، 1748 ملم العرض، 1466 ملم الارتفاع، 2652 ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة نحو 506 لترا.

وسائل الأمان في سيارة بيجو 301

تتوافر السيارة بيجو 301 بعدة تجهيزات ووسائل أمان، من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوي، خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي».