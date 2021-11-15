دينا عن تفكير فيفي عبده في النزول حية لقبرها: صعب عليها

طالبت الراقصة دينا الفنانة فيفي عبده بعدم التفكير في خوض تجربة النزول إلى مدفنها كي تعتاد على الأجواء بعد الممات، وذلك حسبما أعلنت الأخيرة في تصريحات لها مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها «أسرار النجوم» الذي يُبث عبر إذاعة «نجوم إف إم».

ومن جانبها، قالت دينا لـ «الوطن»، إن كل وقت وله أذان، مضيفة: «لينا وقت وهننزل فيه.. هنجرب ليه؟ احنا هنكون ميتين ومش هنحس بحاجة».

وتابعت: «أعتقد أن تصريحات فيفي عبده نابعة من فكرة راودتها لسبب ما، فربما أنها تفكر في الموت فتأتيها أفكار عنه، ولكني أطالبها بعدم خوض هذه التجربة لأنها ستكون صعبة بكل تأكيد».

دينا تكشف تفاصيل دورها في «نقل عام»

وفي سياق مختلف، أكدت دينا أنها تواصل حالياً تصوير دورها في مسلسل «نقل عام» للمخرج عادل أديب، الذي تجسد خلاله دور زوجة الفنان محمود حميدة، لافتة إلى أنها أعجبت بالسيناريو حينما تلقت عرضاً بشأنه، خاصة أنه يتضمن العديد من الخطوط العريضة التي تهم كل بيت مصري.

ويشارك في بطولة «نقل عام»، سوسن بدر، مريهان حسين، ريم البارودي، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، عابد عناني، محمد محمود عبد العزيز، نور خالد النبوي.

دينا: سعيدة بنجاح مسلسل «السيدة زينب»

وعلي الجانب الآخر، أبدت دينا سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل «السيدة زينب» المعروض حالياً عبر إحدى القنوات الفضائية، ويشاركها البطولة كل من سوسن بدر، أحمد وفيق، فراس سعيد، محمود عبد المغني، لبني ونس، أشرف عبد الغفور، سامي مغاوري، ريهام سعيد وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.