دينا عن شائعة زواجها بعد صورها بفستان الزفاف: «فأل خير.. وابني ميعرفش»

كشفت الفنانة دينا سبب نشرها صورًا مرتدية فيها فستان زفاف، أمس الأحد، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تلقيها سيلاً من التهاني من الوسط الفني وانتشار شائعة بزواجها.

«دينا» عن صورها بفستان زفاف: «مفيش عريس»

وقالت «دينا» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن فرحة الناس بنبأ الزواج المزعوم جعلتها تشعر بالتفاؤل، ولكنها استدركت بقولها: «مش عارفة الإشاعة دي طلعت إزاي ومفيش عريس في الصور؟».

دينا توضح حقيقة زواجها

وتابعت: «أدركت حجم الضجة المثارة بشأن الصور، صباح اليوم الاثنين، لأنني كنت مشغولة بتصوير دوري في مسلسل «نقل عام»، أمس الأحد، حيث فوجئت برسائل مباركة من المقربين مني رغم وجودي معهم قبل ليلة واحدة، وبالتالي «هكون اتجوزت إمتى»، فضلاً عن رسائل تهنئة من زملائي في الوسط الفني، وحرصت على توضيح الحقيقة لهم عبر واتساب».

دينا عن المباركات بزواجها: «هو فيه عروسة من غير عريس؟»

وبسؤالها عن توقعها لتصدر تريند محرك البحث «جوجل» بعد ساعات من تداول هذه الصور على نطاق واسع، ردت قائلة: «كنت متوقعة إن الصور تعجب الناس، ولكني لم أتوقع أن تُثار شائعة بشأن زواجي، لأن «مفيش عروسة من غير عريس» ولكنها فأل خير، وإن شاء الله كل البنات اللي متجوزتش تتجوز».

رد فعل نجل دينا على شائعة زواجها

وعن رد فعل نجلها الوحيد «علي» على شائعة زواجها قالت: «ابني في باريس، عايش في اللالاند، مرتاح كده، بس ميعرفش حاجة، ولما أكلمه أكيد هحكيله على اللي حصل».

وفي سياق مختلف، كشفت دينا عن تجسيدها لدور زوجة الفنان محمود حميدة ضمن أحداث مسلسلها الجديد «نقل عام» الذي انطلق تصويره، قبل أيام، داخل أحد مواقع التصوير في القاهرة، ويشاركها البطولة كل من سوسن بدر، ريم البارودي، مريهان حسين، نور خالد النبوي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، عابد عناني، من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب.