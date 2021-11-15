يبحث الكثير من راغبي السفر، عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن رابط الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021، خاصة بعد إعلان المعامل المركزية تخصيص رابط خاص يمكن للتقدمين الاستعلام من خلاله عن النتيجة، وذلك بعد تخصيص أكثر من 30 مستشفى على مستوى الجمهورية يمكن من خلالها إجراء مسحة اختبارات فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، رابط الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021، التي تعتبر أهم شروط الموافقة للحصول على تأشيرة لدخول أراضي المملكة.

رابط الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021

ويمكن الاستعلام عن نتيجة معامل الإدارة المركزية الرسمية لوزارة الصحة، وإدخال البيانات المطلوبة ثم أخيرًا معرفة النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021

ويمكن الاستعلام عن نتيجة المعامل المركزية للسفر إلى السعودية من خلال اتباع الآتي:

- الدخول على موقع الإدارة المركزية للمعامل التابع لوزارة الصحة المصرية.

- إدخال رقم جواز السفر الخاص، وجهة السفر التي يرغب المواطن في السفر إليها.

خطوات التسجيل لعمل مسحة من خلال المعامل المركزية

وحتى تتمكن من الدخول لتسجيل موعد لإجراء المسحة يجب اتباع الآتي:

- الدخول على موقع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة.

- التسجيل على رابط تحديد موعد ملء استمارة البيانات المطلوبة.

- تشمل الاستمارة التاريخ المراد إجراء الاختبار فيه وعدد المسافرين والدولة المراد السفر إليها.

- وإذا كان فردا واحدا يتم ملء بيانات الاسم باللغة الإنجليزية، والرقم القومي، ورقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والنوع والوظيفة ورقم الهاتف.

- إذا كان أكثر من فرد، تمل استمارة لكل فرد من المسافرين.

- تحديد الموعد والمكان الذي يتم اختياره من بين فروع المعامل الموجودة في جميع المحافظات.

- حددت وزارة الصحة مواعيد العمل من السبت إلى الخميس، ابتداء من 7 صباحا حتى 7 مساء، وأيام الجمعة والعطلات من 9 صباحا حتى 3 عصرا.

- التوجه لإجراء التحليل لفيروس كورونا في المواعيد المحددة، على أن تكون النتيجة متاحة خلال من 24 إلى 48 ساعة.

- تتيح المعامل نتيجة التحليل بالباركود من خلال الحجر الصحي بالمطارات والموانئ المصرية المختلفة.