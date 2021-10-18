أعلنت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، تخصيص رابط للاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021، حيث جرى تخصيص أكثر من 30 مستشفى على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل اختبارات فيروس كورونا المستجد، للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، بناء على تعليمات بعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وبينها المملكة العربية السعودية، التي وضعت بعض الشروط لدخول المسافرين لأراضيها، سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة، وحصول المسافر إليها على شهادة تحليل pcr لفيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021

وأعلنت وزارة الصحة والسكان طرق الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021، وتحديد البيانات المطلوبة للدخول لموقع المعامل المركزية وتسجيل البيانات المطلوبة لمعرفة نتيجة معامل التحليل، كما يلي:

- الدخول على موقع الإدارة المركزية للمعامل التابع لوزارة الصحة المصرية من هنـــا.

- كتابة رقم جواز السفر الخاص.

- كتابة جهة السفر التي يرغب المواطن في السفر لها.

خطوات التسجيل لعمل مسحة من خلال المعامل المركزية

- الدخول على موقع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة.

- التسجيل على رابط تحديد الموعد لملء استمارة البيانات المطلوبة.

- تشمل الاستمارة التاريخ المراد إجراء الاختبار فيه وعدد المسافرين والدولة المراد السفر إليها.

- وإذا كان فردا واحدا يتم ملء بيانات الاسم باللغة الإنجليزية والرقم القومي ورقم جواز السفر وتاريخ الميلاد والنوع والوظيفة ورقم الهاتف.

- إذا كان أكثر من فرد، تمل استمارة لكل فرد من المسافرين.

- تحديد الموعد والمكان الذي يتم اختياره من بين فروع المعامل الموجودة في جميع المحافظات.

- حددت وزارة الصحة مواعيد العمل من السبت إلى الخميس من الساعة 7 ص حتى الساعة 7 م وأيام الجمعة والعطلات من الساعة 9 ص حتى الساعة 3 م.

- التوجه لإجراء التحليل لفيروس كورونا في المواعيد المحددة، على أن تكون النتيجة متاحة خلال من 24 إلى 48 ساعة.

- تكلفة التحليل 1200 جنيه، ويتم سداد الرسوم وإجراء المعاملات المالية باستخدام البطاقات الائتمانية.

- تتيح المعامل نتيجة التحليل بالباركود من خلال الحجر الصحي بالمطارات والموانئ المصرية المختلفة.