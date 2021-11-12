السعودية تعلن غرامات دخول الحرم المكي لأداء الحج والعمرة دون تصريح

إجراءات مشددة اتخذتها المملكة العربية السعودية، تجاة المخالفين، ومن بينها دخول مناطق الشعائر الدينية دول تصريح مسبق، وهو ما أوضحته وزارة الحج والعمرة نقلا عن الأمن العام السعودي، بوضع مخالفة من يضبط قادمًا لأداء العمرة ودخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، ترصد «الوطن» قيمة مخالفة من يضبط قادمًا لأداء العمرة ودخول الحرم دون تصريح.

ووفقا للأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، فإنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع بالحرم المكي الشريف وساحته، تقرر فرض غرامات على من يخالف التنظيم الوقائي المعتمد على النحو التالي:

- غرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي لمن يضبط قادما لأداء العمرة دون الحصول على تصريح.

- غرامة مالية قدرها 1,000 ريال سعودي لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.

أسعار العمرة 2021

وفي سياق متصل، قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ونائب رئيس الغرفة السابق لـ «الوطن»، إن أسعار العمرة 2021، ستكون متفاوتة بين الشركات، وفقا للعديد من المعايير؛ لعل أهمها تصنيف درجة نجومية الفنادق التي سيقيم فيها المعتمرون، ومدى قربها من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة ومدة برنامج العمرة، فضلا عن الاشتراطات الطبية والصحية التي ستتضمنها الضوابط، والحد الأقصى الذي سيتم تسكينه بالفندق، إضافة إلى توقيت السفر للعمرة.

وأضاف «السيسي،» لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تبلغ أسعار العمرة 2021 بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، الذي تتراوح مدته من 10 إلى 15 يوما، ما بين 20 إلى 22 ألف جنيه، فيما سيبلغ برنامج الـ4 نجوم ما بين 25 إلى 27 ألف جنيه، فيما سيتخطى سعر برنامج الـ5 نجوم الـ30 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة لهذا العام ستكون الأعلى، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي سيتم مراعاتها في التسكين بالفنادق والكشف الطبي على المسافرين للعمرة، وإجراء تحاليل الـ«pcr» الخاصة بكورونا.

2800 جنيه تأمينا طبيا يدفعه المعتمرون

ومن جهته قال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة 2012 لن تقل عن 22 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، موضحا أن هناك 2800 جنيه سيدفعها المعتمر المصري بداخل البرنامج، وهي قيمة التأمين الطبي والخدمات الصحية التي ستجرى للمسافر منذ ركوبه للطائرة المسافرة إلى المملكة العربية السعودية وحتى عودته لأرض الوطن بعد انتهاء المناسك.