«الصحة»: زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا بمحطات المترو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المواطنين الذين تلقوا اللقاحات في الخارج أثناء سفرهم، يُسمح لهم بدخول الهيئات الحكومية والمصالح طالما كانت الشهادة مقبولة، معبرًا: «طالما هو عدى من المطار بيها يبقى معناها أنها شهادة مقبولة».

وأوضح «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن عدد متلقي اللقاحات في مصر يقترب من الـ 40 مليون شخص، وعلق: «فيه منهم اللي أخذ جرعة وفيه اللي أخذ جرعتين».

هل من الممكن إلغاء رسوم «اطمن»

وأضاف أن تطبيق «اطمن» حتى هذه اللحظة له رسوم خاصة، ويتم حاليًا دراسة مسألة الرسوم جيدًا، موضحًا: «إحنا مش مجرد بنزل أبلكيشن وخلاص، ده فيه شركات مطورة ليه وفيه أنظمة تسجيل، وفيه ناس مسؤولة عن تحديث التطبيق، كما أن أنظمة تشغيل تتبع شكرة أبل وجوجل، يعني المسألة ليست محلية فقط، لكن حتى الآن يتم دراسة مسألة الرسوم وسيخرج بها قرار في أقرب وقت».

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورنا في أكثر من محطة بجميع خطوط مترو القاهرة الكبرى.

إقبال على مركز تلقي اللقاحات بمحطة السادات

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم رصد إقبال منقطع النظير على مركز تلقي اللقاحات في محطة السادات في هيئة مترو الأنفاق، معلقًا: «بنتحرك في محدودية المساحات، عشان منعطلش حركة القطارات أو المترو، وكان فيه توجيه من الوزير إننا نتوسع في أكثر من محطة، كان عندنا 3 محطات امبارح، وهيبقى عندنا أكتر من محطة خصوصًا التبادلية فضلًا عن أنه سيكون هناك فرق تساعد المواطنين على تسجيل اللقاحات وإعطائها في نفس الوقت».

تأثير لقاحات كورونا المختلفة «واحدة»

وتابع: «جميع أنواع اللقاحات الموجودة في مصر موافق عليها من هيئة الدواء المصرية وهيئات الدواء العالمية، فأي تطعيم هتاخده هو هيبقى أفضل تطعيم، مفيش واحد أحسن ولا واحد أقل، نسب فاعلية اللقاحات متقاربة جدًا، ودرجة أمان اللقاحات متقاربة جدًا، تأثيرها في تقليل شدة المرض وتقليل الوفيات أكاد أجزم أنها واحدة».