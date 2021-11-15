«الصحة» تعلن توفير مراكز لتطعيم كورونا في محطات القطارات قريبا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة حرص على متابعة تنفيذ قرار منع غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لوباء كورونا من الدخول إلى المقار الحكومية والجامعات، موضحا أن اليوم الأول من تطبيق هذا القرار لم يشهد أي مشكلات أو تزاحم، ولافتا إلى أن المواطنين أظهروا درجة وعي كبيرة، كما أنه لم يكن هناك غياب لافت لموظفي الهيئات الحكومية.

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أنه رغم تطبيق هذا القرار بداية من اليوم، فإنه لم يلاحظ نسبة غياب لافتة من الموظفين، مؤكدا أن كل المقار الحكومية شهدت تواجد الموظفين اليوم، ولم نشهد تعطيلا لعمل أي من المصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن ذلك دليل واضح على نجاح الدولة في تطعيم موظفي الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن القرار يطبق على جميع المواطنين، ولا يسمح لأي شخص بالدخول إلى المقار الحكومية، إلا بشهادة الحصول على اللقاحات، أو نتيجة مسحة كوورنا تثبت سلبية إصابته كل أسبوع.

متحدث «الصحة»: تزوير شهادة اللقاح عقوبة جنائية سيحاسب عليها مرتكبها.. ومن السهل اكتشاف أي تلاعب بها

وأكد أن استخدام أي مواطن لشهادة تلقي لقاح مزورة سيتعرض لعقوبة جنائية، لأن ذلك الفعل يعتبر تزويرا بالأوراق الرسمية، موضحا أنه من السهل على المسؤولين اكتشاف الشهادات المزورة بأكثر من طريقة، ومشددا أن تزوير شهادة اللقاح أمر شبه مستحيل حدوثه.

متحدث «الصحة»: مصر الدولة الوحيدة التي تتميز بتنوع اللقاحات المضادة لكورونا المتاحة أمام المواطنين

وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي تتميز بتنوع اللقاحات المستخدمة في تطعيم المواطنين، إضافة إلى اللقاح المحلي الذي تنتجه الدولة، مؤكدا أن الدولة تمتلك فعليا جرعات من اللقاحات يكفي للوصول إلى هدف الدولة بتطعيم حوالي 40% من المواطنين.

متحدث «الصحة»: سنذهب باللقاحات المضادة لوباء كورونا إلى كل أماكن التجمعات.. قريبا التطعيمات بمحطات القطارات

ونبه «عبدالغفار» أن وزارة الصحة أعلنت منذ فترة ليست بالقليلة عن النزول بسن الحاصلين على تطعيم اللقاحات المضادة لوباء كورونا حتى 15 سنة، موضحا أن الدولة تعمل بكل جهودها لتوصيل اللقاح إلى المواطنين وتسهيل عملية الحصول عليه.

وتابع: «دلوقتي اللقاحات موجودة في محطات المترو، وقريب كمان هتكون في محطات القطارات، هنروح لكل الناس في أماكن تجمعاتهم لتطعيم أكبر نسبة من الشعب المصري».