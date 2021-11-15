«الصحة»: لم نرصد تزاحم أثناء دخول الموظفين لأعمالهم بعد إثبات تلقيحهم

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تطبيق لقرار مجلس الوزراء، بمنع العاملين في القطاع الحكومي وطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالدواوين والهيئات الحكومية، من مباشرة أعمالهم ودخول مقراتها، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، معلقًا: «فيه تطبيق كامل من خلال وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأمور ماشية بشكل جيد جدًا».

قلق من التزاحم وصعوبة الدخول

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه كان هناك قلق من التزاحم أو صعوبة دخول الموظفين إلى أعمالهم بعد هذا القرار، لكن بالمتابعة والمشاهدة شخصيًا كان هناك وعي جيد جدًا للموظفين، وعلق: «المهلة اللي إدناها للناس جعل جميع الموظفين مستعدين، الناس بقت بتيجي قبل المرور من بوابات الدخول تكون قد جهزت الأوراق التي تثبت تلقيها للقاحات».

البعض كان يُظهر ما يثبت تلقيه اللقاح عبر الهاتف

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن البعض كان يُظهر ما يثبت تلقيه اللقاح عبر هاتفه، ولم يكن هناك صعوبات في الدخول أو صعوبة في إثبات تلقي اللقاحات، مؤكدًا أن نسبة التخلف أو الغياب أو التخلف عن الانتظام كانت قليلة جدًا اليوم في وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.

وواصل: «لم نجد أن هناك نسبة غياب مرتفعة عن المعدلات العادية اللي احنا بنقابلها كل يوم، وده يؤكد ان الدولة نجحت إلى حد كبير في تلقيح العاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة، وهو ديمًا أول يوم هو أصعب يوم».