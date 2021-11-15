«الصحة»: نحرص على العودة للحياة الطبيعية قبل كورونا بـ«اللقاحات»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن إظهار الموظفين ما يُثبت تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» سيستمر، مضيفا «لا شك أنه بعد فترة قليلة خلاص شكل الشخص هيبقى معروف لدى العاملين على منافذ الدخول والخروج، يعني ممكن الموظف يظهر ما يثبت تلقيه اللقاح مرتين أو ثلاثة، وبعد كده يبقى شكله مألوف عندهم أنه أخذ اللقاح، وهتبقى الدنيا أكثر سهولة، واليوم لم نرصد أي شكاوى».

متحدث «الصحة» يوضح الهدف من منع المواطنين دخول المصالح دون لقاح

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن التحدي سيكون أثناء تطبيق قرار منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية الذين لم يتلقوا اللقاحات بلا أي أعذار طبية، إذ سيتم منعهم من الاستفادة الحضورية للحصول على الخدمات المقدمة من الدولة، مؤكدًا أن الهدف من ذلك ليس نوع من أنواع العقوبات، لكن تأمين لصحة المواطن وكل المتواجدين بأماكن الخدمات.

متحدث «الصحة» يوجه مناشدة لمترددي البنوك

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الأمر هدفه التحفيز، فالجميع يريد العودة للحياة الطبيعية، التي كانت قبل ظهور كورونا، والتطعيم هو الوسيلة المأمونة للوصول والعودة إلى ما قبل كورونا، إذ إن التطعيمات تساهم في تقليل الوفيات وشدة الإصابة، «بنحاول نقول للناس نحن نحرص على صحتكم كونوا أكثر منا حرصا»، مؤكدًا أن البنوك من الأماكن التي قد تشهد زحامًا من قبل المواطنين، مناشدًا المترددين على البنوك بالحصول على اللقاحات.