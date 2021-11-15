«الأطباء»: ضحايا الأخطاء الطبية أكثر من وفيات الحروب عالميا

قالت الدكتورة رانيا العيسوي، وكيل نقابة الأطباء، إن منظمة الصحة العالمية، أعلنت في سبتمبر 2019، أن 5 أشخاص على مستوى العالم يموتون كل دقيقة نتيجة أخطاء طبية، بما يعني أنهم أكثر من ضحايا الحروب، مشيرةً إلى أن عدم علم المواطنين بهذا هو إخفاء الأسباب خوفا من الانتقام.

وأضاف العيسوي، خلال حوارها مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى الإقرار بالأخطاء الطبية، لأن الإنسان معرض للخطأ، لكن التعلم من الأخطاء ليس مقبولا: «وبالتالي فإن وجود أخطاء طبية أمر وارد، بالعكس يعتبر القاعدة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يقدر معدل الأخطاء الطبية بـ21% من الإجراءات الطبية، ومازالت تحتل المرتبة الثالثة في قائمة أسباب الوفاة بعد أمراض القلب والأورام السرطانية».

مجلس التعاون الخليجي يعاني من الأخطاء الطبية

وتابعت وكيل نقابة الأطباء، بأن «المملكة العربية السعودية تعاني من الأخطاء الطبية أيضًا، وجرى الإعلان عن أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من هذا الأمر، وأنها مشكلة تعاني منها كل بلدان العالم، حيث لا يتم الإبلاغ عن الكثير من الأخطاء الطبية من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية بسبب الخوف من العقاب وربما يتم إخفاؤها من قبل المرضى وعائلاتهم بسبب الشعور بأن التبليغ لن يكون ورائه طائل».

المسؤولية الطبية

وأكدت نقابة الأطباء، على ضرورة أن يهتم الجميع بوضع نظام لتحديد المسؤولية الطبية، فمشكلات كثيرة تحدث بسبب مضاعفات طبيعية وليس بسبب أخطاء طبية.