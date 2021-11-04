مؤتمر طب الأطفال بجامعة أسيوط: وفاة 100 مريض بسبب الأخطاء الطبية سنويا

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بقسم طب الأطفال بكلية الطب، لكونه واحداً من الأقسام الرائدة والمتميزة والتي تقدم خدماتها لآلاف المرضى الأطفال من مختلف محافظات صعيد مصر، كاشفاً عن دور الجامعة في وضع كافة الأولويات والمعايير التي من شأنها تقديم كامل الدعم والرعاية لمختلف الأقسام وأهمها توافر الإرادة المثلي للتغيير ومواكبة مستجدات التطوير، إلى جانب التاريخ القائم علي العمل والإنتاج العلمي، والرؤية والخطة المستقبلية.

وأكد أن قسم طب الأطفال بالجامعة من الأقسام التي لها عراقة وريادة وسبق في الالتزام بهذه المعايير وتقديم الخدمات المتميزة، فضلاً عن إضافة العديد من البصمات الواضحة فى تطوير المنظومة الطبية بها والحرص على مواكبة مختلف التخصصات الدقيقة التي تتعلق بمجال طب الأطفال إلى جانب ما يتمتع به من كوادر طبية علي أعلي درجة من الكفاءة والتميز.

تحسين الجودة في الرعاية الصحية للأطفال

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح وقائع المؤتمر السنوي الثامن عشر لقسم الأطفال بكلية الطب بالجامعة تحت عنوان «تحسين الجودة في الرعاية الصحية للأطفال»، والذي تمتد فعالياته اليوم وغداً بجامعة أسيوط و على مدار يومي 10 و12 من نوفمبر الجاري بالغردقة، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عماد حماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور محمد أمير فتحي أستاذ طب الأطفال ورئيس المؤتمر.

كما أشار الدكتور طارق الجمال إلى اهتمامه الخاص بمجال طب الأطفال والذي قام بدراسته في مدينة جلاسكو عام 1983 نظراً لما يمثله الأطفال من أهمية بالغة في المجتمع والذين تبلغ نسبتهم نحو 40% من إجمالي المجتمع المصري، مثمناً في ذلك على دور قسم الأطفال والذي يؤدي رسالة الجامعة في الصناعة العلمية وإنتاج البحوث المتعلقة بالمستجدات العلمية وإقامة الكثير من المؤتمرات والمحافل العلمية التي تسهم في تطوير المنظومة الطبية بالجامعة.

مستشفيات أسيوط الجامعية تستهدف تحسين الخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى

ومن جانبها وجّهت الدكتورة مها غانم خالص الشكر والتقدير لأطباء قسم الأطفال بمختلف كوادره والذي دأب بصفة مستمرة علي تسليط الضوء على كل ما هو جديد ومتنوع بمجال طب الأطفال ورفع وعي شباب الأطباء من خلال تنظيم العديد من اللقاءات والفعاليات الهامة الذي تضيف مزيداً من الخبرات والتبادل العلمي، وهو ما يأتي تأكيداً لما تشهده مستشفيات أسيوط الجامعية من سياسة تهدف إلي تحسين الخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضي من المترددين عليها.

كما أشاد الدكتور علاء عطية بدور كلية الطب الأكاديمي والتثقيفي والتعليمي ومواكبتها لكل ما هو جديد من علوم وأبحاث ومناقشات فضلاً عن دأبها علي عقد العديد من المؤتمرات الهامة والملتقيات الرائدة التي تسهم في تحقيق التواصل المثمر وتبادل الخبرات البحثية علي نحو واسع، لافتاً إلي ما تتمتع به مستشفي الأطفال لنحو 700 سرير في مختلف أقسام الأطفال بما يصب في تحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لكافة أبناء الصعيد.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور عماد الدالي أن مؤتمر طب الأطفال بدأت نسخته الأولى عام 1998 ويمثل أكبر مؤتمر طبي للأطفال على مستوى الجمهورية والذي يغطي كافة التخصصات الدقيقة في طب الأطفال وذلك من خلال 16 جلسة علمية متخصصة يشارك بهم محاضرين من أساتذة وأعلام طب الأطفال مستعرضاً في ذلك أبرز أعمال التطوير التي تم تنفيذها بقسم الأطفال ومستشفي الأطفال الجامعي خلال الآونة الأخيرة بدعم كامل من إدارة الجامعة وكلية الطب ومنها إنشاء المركز العلمي بمستشفي الأطفال والذي يهتم بنشر الوعي والتثقيف داخل المستشفي وخارجها.

كما ألقي الدكتور محمد أمير فتحي أستاذ طب الأطفال ورئيس المؤتمر،محاضرة علمية خلال افتتاح وقائع المؤتمر تناول خلالها مفهوم الجودة الصحية والذي يعني علم تحليل وتقييم التقنيات والأدوات وذلك لتغيير نظام الرعاية الصحية المتاحة إلى درجة أفضل، مشيراً أن جودة الرعاية الصحية تعتمد علي معايير الأمان والتي تتعلق بعدم تعرض المريض لأية إصابات خلال فترة الرعاية الصحية، ومعيار الفاعلية والمعتمد علي تقديم خدمات صحية قائمة علي معرفة علمية واعية دون تقصير أو إفراط، إلى جانب تقديم خدمة صحية ترتكز علي تلبية احتياجات المريض كاشفاً في ذلك عن أهمية نشر ثقافة الجودة الصحية في ظل ما يتكبده الاقتصاد العالمي من خسائر تقدر بنحو 20 بليون دولار نتيجة الأخطاء الطبية سنوياً، كما ينجم عنها وفاة نحو 100 ألف نسمة سنوياً من مختلف أنحاء العالم .

وفي ختام الجلسة الافتتاحية أهدي قسم طب الأطفال دروع تقديرية للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، كما قامت بتكريم حشداً من أساتذة طب الأطفال المشاركين بالمؤتمر من مختلف الجامعات المصرية .