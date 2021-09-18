سيد علي لمحامي طبيب «اسجد لكلبي»: إنت صعبان عليا

قال المستشار هشام حمودة، محامي الدكتور عمرو خيري المتهم في واقعة «اسجد لكلبي»، إنه لم يطلع على أوراق القضية، حيث تم التحقيق فيها سريعا وأحيلت للمحاكمة العاجلة، وسيتم الاطلاع على الأوراق يوم الاثنين المقبل.

تقدمنا ببلاغ بسبب قرصنة الهاتف

وأضاف «حمودة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «فيما يتعلق بمسألة الهاكر، تقدمنا في التحقيقات التي حضرناها مع موكلنا ببلاغ وقلنا إن هاتفه تعرض للقرصنة من أذربيجان وتعرض للابتزاز والتهديد».

لم نقدم أدلة في التحقيقات بسبب تحفظ الشرطة على الهاتف

وتابع محامي الدكتور عمرو خيري المتهم في واقعة «اسجد لكلبي»: «هاتفه النقال جرى التحفظ عليه في الشرطة، وطلبنا من النيابة إحضاره وتفريغه وإرساله لمباحث الاتصالات، لمعرفة من تولى مهمة اختراقه والتعرض للصور والفيديوهات، وحتى الآن لم نقدم أدلة مادية ملموسة على القرصنة، لأن الهاتف ليس في حوزتنا».

وأوضح: «الدكتور عمرو صادق وحج بيت ربنا»، ليرد عليه الإعلامي سيد علي قائلًا: «أنا لست جهة تحقيق سيدي المستشار، فأنا أحاول وضع الصورة كاملة لأن الطرف الأخر يتحدث، وأنا من واجبي المهني أن أتيح لك الفرصة لكي تتحدث.. إنت صعبان عليّ، دي قضية رأي عام، والرأي العام حكم عليها، وعارف إن موقفك صعب جدا وأدعو لك بالتوفيق لأنك قدام قضية صعبة جدا والناس حكمت».

وأكد المحامي أن موكله لم ينشر مقطع الفيديو الذي تسبب في الأزمة، لأنه نوع من أنواع المزاح بين الطرفين، كما تقدم ببلاغ رسمي ضد تعرض هاتفه للاختراق وأنه تعرض للابتزاز: «قلنا إن عمليات النشر بدأت من الإسكندرية أو مطروح ومحددينهم».