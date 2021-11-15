تفاصيل مذبحة سجن الإكوادور: مقتل 68 واستقالة قائد الجيش ورئيس السجون

يبحث المهتمون بالشأن الدولي عن تفاصيل مذبحة سجن الإكوادور، التي أسفرت عن 68 قتيلا في صفوف السجناء، وأدت إلى استقالة قائد القوات المسلحة، رئيس مصلحة السجون في الإكوادور، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت الرئاسة الإكوادورية أن الرئيس غييرمو لاسو قبِل استقالة نائب الأدميرال خورخي كابريرا رئيس القيادة المشتركة، وبوليفار غارزون رئيس مصلحة السجون الوطنية، في اجتماع تطرق لتفاصيل مذبحة سجن الإكوادور والإجراءات اللازمة لمنع المزيد من أعمال العنف في السجون.

تفاصيل مذبحة سجن الإكوادور: مقتل 68 سجينا وإصابة 20 آخرين

وأسفرت تفاصيل مذبحة سجن الإكوادور، التي نتجت عن صراع بين سجناء مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين ومتفجرات، عن مقتل العشرات في سجن مكتظ في غواياكيل، قبل أن تتمكن السلطات من استعادة السيطرة على المكان.

وتشير تفاصيل مذبحة سجن الإكوادور، إلى مقتل ما لا يقل عن 68 سجينا واصابة أكثر من 20 آخرين، في أعمال عنف وقعت خلال الليل داخل سجن في الإكوادور، خلال ما وصفه مسؤولون بقتال بين عصابات متناحرة.

تفاصيل مذبحة سجن الإكوادور: إحراق جثث بعض السجناء

وأظهرت لقطات مروعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جثث بعض النزلاء حرقت في ساحات السجن، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

ويقع السجن في مدينة جواياكيل جنوبي البلاد، وهو نفس السجن الذي قتل فيه 119 نزيلا في أواخر سبتمبر في أسوأ حادث عنف في البلاد على الإطلاق.

وألقت الحكومة باللوم في أعمال العنف التي وقعت خلال مذبحة سجن الإكوادور على صراعات بين عصابات تهريب المخدرات، للسيطرة على السجون.

وتجمع عشرات خارج السجن في انتظار أنباء عن أقاربهم الذين قال كثيرون إنهم لم يسمعوا عنهم أي شيء منذ ظهر الجمعة الماضي.

تفاصيل مذبحة سجن الإكوادور تقود لإعلان الطوارئ في السجون

وأعلن الرئيس جييرمو لاسو حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في شبكة السجون في البلاد في سبتمبر كنتيجة لتفاصيل مذبحة سجن الإكوادور، مما أدى إلى تخصيص تمويل حكومي والسماح بمساعدة الجيش في السيطرة على السجون.

ودعا الرئيس يوم السبت المحكمة الدستورية إلى السماح للجيش بدخول السجون، بدلا من توفير الأمن الخارجي فقط.

وهذا العام قتل نحو 300 سجين في مراكز احتجاز في الإكوادور حيث تقع اشتباكات عنيفة بين سجناء على صلة بعصابات المخدرات.