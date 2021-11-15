«التنمية الحضارية»: التعامل مع 246 ألف وحدة سكنية غير آمنة بـ40 مليار جنيه

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بالقضاء على المناطق غير الآمنة عام 2016، موضحًا أن كافة مشروعات مصر شهدت مشروعات عملاقة للقضاء على العشوائيات، مشيرا إلى أن المناطق غير الآمنة تضم السكن غير الملائم، والمنازل الخطرة على الحياة والصحة، فضلا عن الحيازة غير الآمنة.

مناطق غير آمنة بـ25 محافظة

وأضاف «صديق»، في تصريحات تليفزيونية، أنه تم التعامل مع 357 منطقة تضم 246 ألف وحدة غير آمنة، بإجمالي 40 مليار جنيه عبر افتتاح عدد من مشروعات الإسكان، موضحا أن المناطق غير الآمنة كانت منتشرة فيما يقرب من 25 محافظة، موضحًا أن المواطنين المنتقلون للمشروعات الجديدة بعد تطوير المناطق غير الآمنة، لا يدفعون سوى رسوم عداد المياه والكهرباء، والمصاريف الشهرية للصيانة فقط».

لا يوجد الآن أي منطقة غير آمنة في مصر

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، إلى أن قيمة الإنفاق على مشروعات وأرض الوحدات التي وفرت للقضاء على الوحدات غير الآمنة تصل إلى 63 مليار جنيه، موضحًا أنه لا يوجد الآن أي منطقة غير آمنة في مصر، كما أن تكلفة رفع كفاء البنية الأساسية للمناطق غير المخططة تصل إلى 318 مليار جنيه، متابعا: «في 2030 القاهرة تكون من أجمل مدن العالم، ونحن نعمل ونضيف على من سبقونا».

22 مليون مواطن يقيمون بمناطق غير مخططة

ولفت إلى أن عدد المواطنين المقيمين بمناطق غير مخططة يتجاوز الـ 22 مليون مواطن، ومن المقرر تطوير المناطق المقيمين بها خلال الـ 9 سنوات المقبلة، موضحا أن عمليات تطوير القاهرة التاريخية مستمرة.