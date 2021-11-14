أخبار المنيا.. سيول محتملة وأجهزة لاب توب لذوي الهمم بالجامعة

وزعت جامعة المنيا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، أجهزة لاب توب لعدد من الطلاب ذوي الهمم أصحاب الإعاقة البصرية، وعقد مركز الإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة ناقشت خطورة الزواج المبكر، وأزالت الوحدات المحلية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتفقد محافظ المنيا مستشفى الحميات والمراكز المخصصة للقاح كورونا، وعقدت الوحدة المحلية بملوي اجتماعا لمناقشة سيناريوهات مواجهة الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة، هذه كانت أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا علي مدار الـ24 ساعة الماضية.

صيانة أسلاك وأعمدة الكهرباء بملوي تحسبا لموجة طقس سيئ

اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، عقد اجتماعًا مع الجهات التنفيذية لمناقشة خطط التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء، وتقلبات الطقس، حيث شدد على تطهير مخرات السيول، لضمان سريان وتدفق المياه، وتوفير مولدات كهرباء بالمخابز البلدية تحسبا لانقطاع التيار نتيجة موجة الطقس السيئ المحتملة، وصيانة أعمدة وأسلاك الكهرباء حفاظا على أرواح المواطنين.

وعقد مركز الإعلام بالمنيا ندوة بعنوان الآثار السلبية للزواج المبكر حذرت من زواج القاصرات واعتبرته زواجا عرفيا قسريا لأنه لا يتم في إطار القانون وغير موثق رسميا ويترتب عليه مشكلات أسرية وارتفاع حالات الطلاق، إضافة إلى التفكك الأسري والآثار الصحية والنفسية للفتيات الناجمة عن زواجهن في سن مبكرة وعدم قدرتهن علي تحمل المسؤولية.

ووزعت جامعة المنيا 35 جهاز لاب توب لطلاب من ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص للجميع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم تكافؤ الفرص التعليمية.

إزالة 94 حالة تعدٍ بالعدوة وأبوقرقاص وسمالوط

وأزالت الوحدات المحلية بمراكز العدوة وأبوقرقاص وسمالوط 94 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية ضمن تنفيذ المرحلة الثالثة للموجة 18.

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من المراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا، وكذا مستشفى الحميات للاطمئنان على توافر الخدمات وتواجد الأطقم الطبية والمستلزمات والأدوية، واتباع أساليب مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.