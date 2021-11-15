فتح الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا 18 نوفمبر

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات المختلفة، بدءاً من يوم 18 نوفمبر الجاري، وفقًا للجدول الزمني الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021/ 2022، حيث تنتهي إجراءات الانتخابات في موعد أقصاه 2 ديسمبر، وذلك للمنافسة على الأمانة والأمانة المساعدة في 7 لجان للأنشطة.

انتخاب رئيس اتحاد الطلاب ونائبه ومسؤولي لجان الأنشطة

وتشمل لجان الأنشطة الـ7: اللجنة الرياضية، اللجنة الثقافية، اللجنة الفنية، اللجنة العلمية، اللجنة الاجتماعية، لجنة الأسر، ولجنة الجوالة والخدمة العامة، ومنصبي رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة، وذلك وفقاً للجداول المعلنة بمكاتب رعاية الطلاب بالكليات.

أكد رئيس الجامعة أن الاتحادات الطلابية هي التنظيم الشرعي الممثل للطلاب والمُعبر عن آرائهم وطموحاتهم، ويمارسون من خلالها مختلف الأنشطة في إطار التقاليد والأخلاقيات الجامعية، سعياً لإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وترسيخ الوعي وتنمية روح الولاء للوطن، وتوثيق الروابط بين الطلاب للعمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية في كافة الأنشطة، بما يخدم أهداف الجامعة ويساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع نحو الجمهورية الجديدة.

لجنة عليا للإشراف على الانتخابات على مستوي الجامعة

وأشار الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا، لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعة، كما تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية برؤساء مكاتب رعاية الطلاب لشرح آليات العملية الانتخابية وجدولها الزمني، وتوزيع نماذج واستمارات الترشح، وقواعد وضوابط ترشح الطلاب.