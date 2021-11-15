أخبار المنيا.. وفود سياحية ومحاكمة سفاح بني مزار وانتخابات الطلاب

أعلنت جامعة المنيا عن فتح الترشح لانتخابات الإتحادات الطلابية 18 نوفمبر الجاري، وأجلت محكمة الجنايات محاكمة سائق «توكتوك» قتل سيدة وطفلها بمركز بني مزار، واستقبلت المناطق السياحية وفود 4 دول لزيارة المعالم الأثرية، وتابع المحافظ تطبيق قرار منع دخول الموظفين الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا بالمصالح الحكومية، وشنت مديرية الصحة حملات علي المنشآت الغذائية لضبط المخالفات، هذه كانت أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

تأجيل محاكمة سفاح بني مزار لشهر ديسمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات المنيا محاكمة «رجب خ. ط.»، 37 سنة، سائق «توكتوك»، المتهم بقتل «مريم موسى يعقوب» 27 سنة، ربة منزل، وطفلها «كراس أكرم صديق»، 3 سنوات، مستخدماً سلاح أبيض «ساطور»، أثناء استقلالهما «توكتوك» بمدينة بني مزار في شهر أبريل الماضي، إلى جلسة يوم 12 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الطبيب الشرعي وشاهدي الإثبات.

18 نوفمبر فتح الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة

وأعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات المختلفة بدءاً من يوم 18 نوفمبر الجاري، وفقاً للجدول الزمني الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي، وطبقاً للائحة التنفيذىة لقانون تنظيم الجامعات، وتنتهي الانتخابات في موعد أقصاه 2 ديسمبر المقبل، وذلك للمنافسة على الأمانة والأمانة المساعدة و7 لجان للأنشطة.

وأعلن الدكتور علي قاسم، مدير الطب الوقائي بالمنيا، عن إعدام 2505 كيلوجرامات أغذية وأواني تصنيع مختلفة، و2500 لتر ألبان، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 799 عينة وإرسالها للمعامل لبيان صلاحيتها للاستهلاك، واستخراج 1140 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية التي استهدفتها عدة حملات رقابية وتفتيشية.

وفود من 4 دول تزور المعالم السياحية والمناطق الآثرية

واستقبلت المناطق الأثرية وفوداً من دول ألمانيا وأمريكا وأسبانيا وفرنسا، لزيارة معالم المحافظة، وشملت أثار تل العمارنة بديرمواس، وبني حسن بأبوقرقاص، وتونا الجبل والأشمونين بمركز ملوي.

وأجري اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة بمجمع المصالح ومكتب البريد وإدارات الديوان العام لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا لمقار عملهم حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.