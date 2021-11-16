المحطة الأخيرة في قضية سفاح الجيزة.. أشهر قاتل عام 2021

وصلت قضية سفاح الجيزة أشهر قاتل في عام 2021، لمحطتها الأخيرة، ففي منتصف نوفمبر من العام الماضي، أزاحت أجهزة الأمن الغموض عن واقعة اختفاء مهندس أربعيني، وأظهرت التحريات أن صديق عمره، قتله قبل 5 سنوات، ودفن جثمانه داخل شقة في بولاق الدكرور.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» معلومات عن سفاح الجيزة «قذافي» بطل قضية القتل الأشهر في 2021، في النقاط التالية:

- يُدعى قذافي فراج عبد العاطي، ويبلغ من العمر 49 سنة، اشتهر إعلاميا بـ«سفاح الجيزة».

- باستجوابه توالت المعلومات تباعًا عن سلسلة جرائمه التي نفذها بحق 4 ضحايا، وهم صديقه «رضا» وزوجته «فاطمة» وشقيقتها «ياسمين» وسيدة في الإسكندرية كانت تربطه بها تعاملات تجارية.

أولى ضحاياه صديق عمره

- الواقعة الأولى بدأت بواقعة التخلص من صديق طفولته وصاحب عمره، والذي استأمنه على أمواله حال سفره خارج البلاد ولكنه استولى عليها، وعند عودته كان الطمع سيد الموقف، فدس له السم داخل الطعام، ثم وجَّه ضربة قوية للمجني عليه على رأسه مستخدما قطعة حديد.

- الجريمة الثانية، فكانت ضحيتها شقيقة زوجته، والتي وعدها بالزواج، ولكنه استدرجها بدعوى تنفيذ الوعد، وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

- الجريمة الثالثة، هي قتل إحدى زوجاته وتدعى «فاطمة زكريا»، حيث ضرب رأسها في الحائط، وذلك عقب مشادة بينهما بسبب المصروفات المنزلية.

مشادة كلامية سبب ضحيته الأخيرة

- المحطة الأخيرة التي كتبت نهاية السفاح، وهي الرابعة، جاءت من خلال قتله لعاملة داخل أحد المخازن وذلك عقب مشادة كلامية بينهما، بسبب قيامه بالنصب والاحتيال عليها، فخنقها حتى فارقت الحياة.

- أصبح «القذافي» أمام 4 أحكام قضائية بالإعدام شنقا، وذلك عن جميع تهم القتل العمد التي ارتكبها في حياته.

- تم إسدال الستار على قضاياه كلها بتأييد حكم الإعدام عليه في تلك القضية أيضا، ليصل عدد أحكام الإعدام شنقا لـ 4.