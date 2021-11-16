«الخارجية الأمريكية» تحث مواطنيها في إثيوبيا على مغادرة البلاد

حثت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا على مغادرة البلاد فورا، وشددت الوزارة، على أنه لن تكون هناك عملية إخلاء عسكرية كما كان الحال بالنسبة لأفغانستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين، إن دعوات واشنطن لمواطنيها بهذا الصدد لا تأتي من منطلق التشاؤم بشأن آفاق السلام في إثيوبيا، ولكنها تعتبر أمرا عمليا في الوقت الحالي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف برايس، أنه يخشى حدوث سوء تفاهم لدى الأمريكيين في إثيوبيا، موضحا أنهم قد يعتقدون أن ما حدث في أفغانستان يمكن إعادته من قبل الحكومة الأمريكية في أي مكان آخر في العالم.

وكانت السفارة الأمريكية، قدمت عرض حجز التذاكر لـ الأمريكيين مقابل قروض إذا لم يكونوا يملكون ثمنها، وفقا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

الأمم المتحدة: 40 مليون دولار لـ الأقاليم الإثيوبية الشمالية

بدورها، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، أمس الاثنين، أنها ستقدم 40 مليون دولار في صورة تمويل طارئ للأقاليم الإثيوبية الشمالية التي مزقها الصراع، والأقاليم الجنوبية التي تضررت من الجفاف.

وكان منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، قال في وقت سابق، إن ملايين الأشخاص في شمالي إثيوبيا يعيشون على حافة الخطر، في ظل تنامي الأزمة الإنسانية بشكل أعمق وأوسع.

وأوضح جريفيث، أنه في جميع أنحاء الدولة تتزايد الاحتياجات والضخ المالي سيساعد منظمات الإغاثة على الوفاء بحاجة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا.

واقترب مقاتلو «جبهة تحرير تيجراي» من السيطرة على الطريق الرابط بين العاصمة أديس أبابا وجيبوتي، فيما حذر مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى القرن الإفريقي أولوسيجون أوباسانجو، أمس الأول الأحد من أن المحادثات بين الطرفين لا يمكن أن تنجح من دون وقف فوري لإطلاق النار.