إدانة أمريكية لـ اختبار موسكو صاروخا مضادا لـ الأقمار الاصطناعية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الماضية، عدة أحداث هامة، وعلى رأسها التجربة الروسية لـ صاروخ مضاد لـ الأقمار الاصطناعية، والتي أدانتها الولايات المتحدة، بشدة، وقالت إنها خطيرة وغير مسؤولة، فيما شهدت كوبا، إعلان الحكومة، فشل خطط واشنطن لزعزعة الاستقرار في البلاد.

أدانت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بشدة، اختبار موسكو صاروخا مضاداً للأقمار الاصطناعية، وحذرت الولايات المتحدة، من أن التجربة خلفت آلافاً من قطع الحطام التي تهدد سلامة رواد الفضاء العاملين في محطة الفضاء الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن موسكو، أجرت بشكل غير مسؤول اختباراً تدميرياً على صاروخ مضاد للأقمار الصناعية استهدفت خلاله أحد أقمارها الصناعية، واصفا السلوك الروسي، بأنه خطر وغير مسؤول.

التجربة الصاروخية خلفت أكثر من 1500 قطعة من الحطام المداري

وأضاف برايس، أن التجربة الصاروخية خلفت أكثر من 1500 قطعة من الحطام المداري الممكن تتبعه، ومئات آلاف القطع من الحطام المداري الأصغر حجما، والتي هددت مصالح جميع الدول، موضحا أن الولايات المتحدة ستوضح أنها لن تتسامح مع هذا النوع من النشاط.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتناجون»، أن مبعث القلق المباشر هو الحطام الذي يطفو الآن والذي يمكن أن يشكل خطراً بما في ذلك على محطة الفضاء الدولية.

واضطر رواد الفضاء الـ7 الموجودون على متن محطة الفضاء الدولية للالتجاء إلى سفنهم الملتحمة بالمحطة استعداداً لإخلاء محتمل، فيما أعربت وكالة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا» عن الغضب الشديد إزاء التجربة الصاروخية الروسية التي تسببت في سحابة فضائية من الشظايا.

وكان الجيش الأمريكي، قال في وقت سابق، إنه أحيط علما بوقوع حدث أسفر عن حطام في الفضاء الخارجي، فيما أشار أحد المسؤولين، إلى أن روسيا أجرت على ما يبدو تجربة لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية.

وأوضحت قيادة الفضاء الأمريكية، في بيان، أنها تعمل بنشاط لتوصيف مجال الحطام، وستواصل ضمان حصول جميع الدول التي ترتاد الفضاء على المعلومات اللازمة لمناورة الأقمار الصناعية في حال تأثرها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار خبراء، إلى أن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية والتي تحطم أهدافها تشكل خطرا على الفضاء من خلال تكوين سحابة من الشظايا.

وفي سياق أخر، قالت واشنطن، إنها لم تتخذ بعد أي قرار بشأن منح نيودلهي إعفاء من العقوبات الأمريكية على خلفية استلام «نيودلهي» أنظمة الدفاع الجوي الروسية «إس-400» الروسية في إطار صفقتها مع موسكو.

وكانت الهند بدأت تتسلم أنظمة «إس-400» في إطار الصفقة بقيمة نحو 5.5 مليار دولار التي عقدتها مع روسيا في 2019.

هافانا تعلن فشل خطط واشنطن لزعزعة الاستقرار في كوبا

وفي كوبا، أعلن وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز باريليا عن فشل خطط واشنطن لزعزعة الاستقرار في بلاده، بعد أن تبين أن المسيرات المناهضة للحكومة لم تجذب حشودا كبيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، دفع أليكس صعب، مبعوث رئيس فنزويلا إلى إفريقيا، نيكولاس مادورو، ببراءته من تهمة التآمر لغرض تبييض الأموال الموجهة إليه في الولايات المتحدة.

واتهم المدعون الأمريكيون، في وقت سابق صعب، بتبييض نحو 350 مليون دولار عبر آلية متعلقة بسعر الصرف الرسمي للعملات في فنزويلا، وفي حال إدانته في هذه التهمة قد يواجه أليكس صعب عقوبة سجن أقصاها 20 عاما.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن لا ترى ضرورة لمشاركة وسطاء في حل أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

وتوجه آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، الأسبوع الماضي، فيما بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع بولندا، مشيرا إلى المعاملة القاسية بحقهم من قبل وارسو.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده لا تريد تقويض روسيا، واصفا إياها بالدولة العظيمة. وأشار المسؤول البريطاني، خلال فعالية في مكتب عمدة لندن، إلى أن الدماء الروسية هي التي مكنت من الانتصار على النازية.

بدورها، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، عن استعداد الجيش الأوكراني للدفاع عن البلاد دائما، على خلفية نشاط القوات الروسية بالقرب من الحدود.