«حياة كريمة» تغير شبكات مياه الشرب وتنشئ مدارس ببني سويف

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» عن آخر مستجدات أعمال المبادرة الرئاسية بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار المرور والمتابعة على مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة، في الوحدة المحلية لقرية «طنسا بنى مالو»، مركز ببا، تجرى المشروعات التالية:

- مشروع تغيير شبكة مياه الشرب بالقرامنة بقرية كفر منصور بنسية تنفيذ 95%، وتغيير شبكة المياه بقرية بني قاسم بطول 6500م بنسبة تنفيذ 85%، وإنشاء مخزن الأدوية بمساحة 400م2 بنسبة تنفيذ 80%، وتغيير شبكة مياه الشرب بقرية ملاحية سعيد جعفر بنسبة تنفيذ 70%.

إنشاء جناح بمدرسة الشهداء بمساحة بنسبة تنفيذ 60%

يأتي ذلك بجانب إنشاء جناح بمدرسة الشهداء بمساحة 160م2 بنسبة تنفيذ 60%، وإنشاء مجمع الخدمات بمساحة 600 م2 بنسبة تنفيذ 50%، ومشروع الصرف الصحي بنسبة تنفيذ 50%، وتغيير شبكة المياه بنسبة تنفيذ 40%.

مبنى إداري بمركز شباب البرانقة بنسبة تنفيذ 40%

كما يجري إنشاء مبنى إداري بمركز شباب البرانقة بمساحة 200م2 بنسبة تنفيذ 40%، وتغيير شبكات المياه بقرية الضباعنة بنسبة تنفيذ 40%، ومشروع الصرف الصحي بقرية الضباعنة بنسبة تنفيذ 40%.

تغيير شبكة مياه قرية ملاحية حسن سليم

وبالتوازي يستكمل مشروع تغيير شبكة مياه بقرية ملاحية حسن سليم بنسبة تنفيذ 40%، وتغيير شبكة مياه الشرب بقرية كفر منصور بنسبة تنفيذ 40%، وإنشاء مدرسة أم الجنازير الإعدادية المشتركة بمساحة 1000م2 بقرية أم الجنازير بنسبة تنفيذ 40%، وتغيير شبكات المياه بقرية أم الجنازير بنسبة تنفيذ 40%.

جاء ذلك بمتابعة من الدكتور محمد على جبر، منسق عام حياة كريمة بمحافظة بنى سويف، وتجرى تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

«حياة كريمة» تطور شبكة الكهرباء بمحافظة قنا

وفي متابعة ميدانية لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة قنا، يجرى البدء في عمل القواعد العادية والمسلحة لعدد 43 كشك محولات ووحدات الربط الخاصة بشبكة الكهرباء لقرية السليمات مجلس قروي القارة.

وجاري تشطيب المجمع الخدمي بقرية أبو مناع غرب بعد الانتهاء من صب الدور الثاني علوي، واستمرار عمل سقف الدور الأول للمجمع الطبي بقرية الكرنك، واستكمال أعمال الصرف الصحي بالشيخ حسين، وبداية الحفر من طريق الكعيمات المجاورة بمقابر ومقامات الشيخ حسين حيث يجرى العمل ب 5 حفارات، والعمل في شوارع متفرعة، بجانب تطوير ورفع كفاءة وحدة الشيخ حسين الصحية، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.